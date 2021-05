Chi sta aspettando ancora Clubhouse su Android può star certo che l’app social si diffonderà globalmente nel giro di una settimana, anzi entro pochi giorni ossia prima di venerdì 21 maggio. Ad annunciarlo sono state alcune fonti ufficiose ma estremamente affidabili e che dunque vale la pena prendere in considerazione perché di certo in linea con la futura pianificazione.

Nel corso dei primi giorni di maggio, Clubhouse è approdato per la prima volta sugli smartphone Android ma con una beta davvero ridotta ad una nicchia di utenti interessati, per lo più negli Stati Uniti. Tutti gli altri sono rimasti fuori dalla possibilità di utilizzare lo strumento, a differenza (va ricordato) dei possessori di iPhone, fin dall’inizio beneficiari della novità. Ora si cambia passo finalmente e da domani 18 maggio dovrebbe essere la volta della diffusione dello strumento in Giappone, Brasile e Russia, Nigeria e India. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che, nel prosieguo della settimana toccherà poi anche all’Europa e dunque anche all’Italia.

Resta il sistema ad inviti

La vera e propria globalizzazione di Clubhouse su Android a partire da questa settimana non deve però farci dimenticare che l’app social continuerà a funzionare ad inviti. Esattamente come fatto fino a questo momento anche per gli iPhone, gli utenti che vorranno registrarsi alla piattaforma dovranno farlo sempre a seguito della ricezione di un invito da parte di un amico, un collega o un conoscente. In pratica, nei prossimi giorni comunque non sarà possibile scaricare l’applicazione in autonomia dal Play Store e a proprio piacimento, senza che non ci sia qualcuno ad introdurci sulla piattaforma.

Anche se soggetti al sistema degli inviti, i download di Clubhouse su Android di certo si moltiplicheranno a dismisura nei prossimi giorni. La curiosità intorno alla piattaforma con soli vocali e audio è decisamente ancora tanta dopo il primo successo sugli iPhone.