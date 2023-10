La notizia relativa a Facebook e Instagram a pagamento a brevissimo non è affatto una bufala, anche se l’annuncio di Meta delle ultime ore richiede una serie di precisazioni. I ben noti social network non saranno più del tutto gratuiti solo se si deciderà di fruirne senza annunci pubblicitari. Chiunque non vorrà sborsare neanche un euro, per intenderci, potrà continuare ad usarli senza alcuna limitazione (almeno per il momento).

Quanto costeranno i due social da novembre?

Con l’inizio del mese di novembre oramai dietro l’angolo, come già detto, Facebook e Instagram a pagamento saranno realtà. Se non si tollerano le pubblicità dilaganti sulle proprie bacheche, tra i post e non solo, ecco che Meta ha pronta una soluzione del tutto sgombra da qualsiasi annuncio. Il piano mensile per i due social avrà un costo di partenza di 9,99 euro. Quest’ultimo si riferisce alla sola esperienza di fruizione via web. Al contrario, se non si vorranno avere annunci anche nelle relative app per iPhone e Android, la cifra mensile da sborsare sarà pari a 12,99 euro.

Il costo annuale per Facebook e Instagram sarà dunque pari a 119,88 o 155,88 euro, per nulla poca roba. A fronte della spesa, l’esperienza di navigazione tra foto e video sarà completamente diversa da quella attuale, senza più alcuna distrazione. Qualche dettaglio in più è tuttavia doveroso in merito al piano in abbonamento delle due piattaforme. I costi riportati riguardano un solo account Facebook o Instagram alla volta. Chi vorrà usufruire dell’abbonamento senza annunci per più profili potrà approfittare di una fase transitoria fino a marzo 2024, entro la quale non ci saranno costi aggiuntivi. Al contrario, successivamente, si pagheranno 6 euro al mese per l’accesso web a 8 euro al mese per l’accesso di ogni account in più da gestire via smartphone, con le relative app.

