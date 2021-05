Sapevamo che l’app di Clubhouse per Android sarebbe arrivata, e finalmente possiamo dirvi che il rilascio è avvenuto, almeno negli Stati Uniti. Come riportato da ‘theverge.com‘, l’annuncio è arrivato da poche ore, nonostante il social della voce avesse debuttato sulla controparte iOS ormai da più di un anno (ci si aspettava uno sviluppo più veloce da parte di chi di dovere). Clubhouse è ancora disponibile solo su invito, cosa che gli è valsa una certa popolarità mesi fa, che poi si è placata (anche se la voglia di qualcuno di prendere parte al progetto è ancora tanta).

Ci è voluto più di anno perché l’app di Clubhouse per Android venisse alla luce, ma adesso questo momento è arrivato. Ci dispiace, purtroppo, dovervi dire che si tratta di una beta, e che per poterla installare occorrerà iscriversi al relativo programma sul Play Store. Il software, infatti, non è ancora stato completato (manca la parte dei pagamenti e quella della creazione dei club): la società intende ricevere qualche feedback prima di estendere il servizio ad un pubblico più vasto. Un’altro limite dell’app di Clubhouse per Android riguarda il fatto che, almeno per adesso, è disponibile solo negli USA, cosa che non può essere aggirata scaricando un semplice APK dato il vincolo dell’account beta del Play Store.

La società aveva assicurato che l’uso del social della voce potesse presto essere allargato ad altri Paesi, ma per il momento la questione sembra essere ancora in alto mare (il sistema ad inviti non aiuta di certo in questo senso). Fermo restando che esistono alcune versioni non ufficiali (che comunque non è consigliato installare), staremo a vedere quanto altro tempo ci vorrà per sbloccare definitivamente le cose. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.