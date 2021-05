Giulia vince Amici 2021 e trionfa su Sangiovanni, secondo classificato dell’edizione e vincitore della categoria canto. Dopo la finalissima a due di Amici di Maria De Filippi, in seguito all’annuncio della vittoria di Giulia Stabile, anche Sangiovanni ha ricevuto una coppa.

La finale a 5 concorrenti di Amici di Maria De Filippi ha visto gareggiare 3 cantanti e 2 ballerini. Per la categoria del ballo sono arrivato in finale Giulia ed Alessandro; per il canto i finalisti erano Sangiovanni, Deddy ed Aka7even.

Due sfide differenti, dunque, una per categoria, per stabilire i superfinalisti di Amici di Maria De Filippi 2021/2021. A scendere in gioco, per la prima volte negli appuntamenti del serale, il pubblico tramite il telefono influente in questa ultima puntata.

Due sfide, due vincitori, due superfinalisti e gli altri 3 concorrenti eliminati senza sfida per il terzo posto in classifica. Dalla prima gara di canto è emerso vincitore Sangiovanni che ha potuto proseguire verso la finalissima: Deddy e Aka7even sono invece stati eliminati e hanno concluso lì il proprio percorso nel serale di Amici.

Dalla sfida di ballo è stata Giulia a trionfare su Alessandro strappando un posto per la finalissima a due che l’ha vista in gara proprio contro il ragazzo che ha rapito il suo cuore: il cantante Sangiovanni. Visibilmente emozionati, i due si sono sfidati sotto l’occhio critico del televoto. A risultare vincitrice è stata la ballerina Giulia Stabile, tra i favoriti dell’edizione sin dall’ingresso.

Il suo talento e la sua simpatia hanno tenuto più volte banco ad Amici 2020/2021 sia nel corso degli appuntamenti pomeridiani che nella fase serale. in casetta con i compagni di squadra, Giulia ha fatto chiacchierare peer il rapporto speciale con Leonardo, che cucinava per lei, viste le sue scarse doti di cuoca.

Giulia vince Amici 2021, Sangiovanni chiude il percorso al secondo posto.