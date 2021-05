Gaia ad Amici 2021, ospite della finale in diretta stasera su Canale 5. Cinque i concorrenti ancora in gara nel talent show di Maria De Filippi che stasera vedrà Gaia – vincitrice della scorsa edizione – passare il testimone al nuovo vincitore.



Gaia presenterà inoltre in anteprima il suo nuovo singolo, Boca feat Sean Paul. L’intervento comico sarà nelle mani di Pio e Amedeo, che stempereranno la tensione della gara conclusiva ad Amici di Maria De Filippi.

In diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi condurrà l’ultimo appuntamento di questa edizione di Amici.

Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni, 18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore: sono loro i cinque concorrenti che si contenderanno la vittoria e il premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.



Durante lo show verranno consegnati anche questi premi collaterali:

il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro,

il premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro,

il premio Siae, consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo, del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro

il premio Marlù, a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro,

il premio delle Radio, per l’inedito preferito verrà assegnata una targa dai Network RDS, Radio Italia, R101 ed RTL 102,5,

il premio TIM della critica del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro

17 i ragazzi che hanno conquistato la maglia per il serale: Aka 7even, Tancredi, Esa, Ibla, Raffaele,

Sangiovanni, Leonardo, Enula, Deddy e Gaia CANTANTI; Giulia, Martina, Tommaso, Rosa, Samuele, Alessandro e Serena BALLERINI.

Di loro sono rimasti in 5 a giocare la finalissima di oggi che vedrà il pubblico sovrano che interagirà attraverso il televoto.