Boca di Gaia feat. Sean Paul esce oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming. A questo giro la cantante italo-portoghese punta in alto e ritorna ai fasti di Chega e mira verso l’internazionale. Al suo fianco c’è Sean Paul, autorità del reggaeton e della Giamaica tutta.

Nell’arrangiamento, prodotto da ChildsPlay, gli strumenti etnici a fiato si uniscono all’elettronica del beat e accolgono parole piene di sensualità e ammiccamenti. Gaia ha scritto il testo durante un viaggio ad Amsterdam del 2019, poco tempo prima che il mondo chiudesse i battenti prima dell’arrivo del nemico invisibile.

L’intento di Boca di Gaia feat. Sean Paul, inevitabilmente, è quello di farci ballare. Durante quel viaggio ad Amsterdam Gaia ha vissuto da vicino le passioni delle persone e dei passanti, ha fotografato i loro baci e la loro libertà. Oggi quelle diapositive sono riversate interamente nel nuovo singolo, dove Gaia Gozzi è la sensualità e Sean Paul il predatore, ma i ruoli si invertono a più riprese per un corteggiamento divertente e alla pari.

Gaia ha pubblicato il suo album d’esordio Genesi nel 2020 e la sua attività musica è in continuo fermento. Lo stesso, del resto, che troviamo in questo duetto con Sean Paul in cui la cantante italo-portoghese – che intrattiene i suoi follower anche nella sua lingua d’origine – si lascia completamente andare all’istinto e danza al tempo dei desideri di tutto il mondo, che attende con ansia la possibilità di rivivere una vita normale.

L’attività degli artisti, del resto, da circa un anno è diventata la letteratura musicale della pandemia. Sono tanti i cantanti, infatti, che nei loro nuovi inediti hanno raccolto il sentimento comune per esorcizzare la paura e l’angoscia per il Covid-19. Oggi, a maggio, Boca di Gaia feat. Sean Paul è un forte richiamo dell’estate che s’approssima.

[Outro] Do nosso sabor-bor-bor-bor-bor-bor-bor-bor e cheiro, ah Do nosso sabor-bor-bor-bor-bor-bor-bor-bor e cheiro, ah

[Ritornello] Olha pra minha boca, boca Não ligue pros outros, vem pra cá Quero ter a troca, troca Do nosso sabor e cheiro, ah Olha pra minha boca, boca Não ligue pros outros, vem pra cá Quero ter a troca, troca Do nosso sabor e cheiro, ah

[Strofa 2: Sean Paul & Gaia] Well bang bang bang Say gyal me ready fi the ting right now You shoulda know SP we nuh ramp nor play Settle, me a settle on the riddim and give you all night And girl me a do it ’til a day O calor que sobe e engole o suor da pele Dancei com o seu prazer Naquela janela aberta, eu vi o passado Correr atrás de você Gyal, me seh me loving how you hips dem a sway And you know the dutty gonna give you only Straight up, right up, girl, you fi gimme the tight up And listen to the words wha me say Ay!

[Introduzione]

In questo posto la musica è forte e il mio corpo è libero

Libera la tua anima per trovare gli occhi di coloro che non conosci

[Ritornello: Gaia]

Guarda la mia bocca, bocca

Non badare agli altri, vieni qua

Voglio avere lo scambio, lo scambio

Del nostro sapore e del nostro odore, ah

Guarda la mia bocca, bocca

Non badare agli altri, vieni qua

Voglio avere lo scambio, lo scambio

Del nostro sapore e del nostro odore, ah

[1a Strofa]

Finiamo il drink, per strada

Guardiamo il cielo che la notte illumina

Inizia il viaggio verso la luna

E non è necessario conoscere la nostra meta

Guardami, dammi un bacio

Adesso non pensare ai brutti giorni

Svuota la mente, senti quella brezza

Tu sei il Diego e io sono la Frida

Tu sei il Diego e io sono la Frida

Si legano

Guarda la cornice che è la nostra vita (questa è la nostra vita)

Tu sei il Diego e io sono la Frida

E adesso…

[Bridge: Gaia]

In questo posto la musica è forte e il mio corpo è libero

Libera la tua anima per trovare gli occhi di coloro che non conosci

[2a Strofa]

Bene, bang bang bang

Dimmi ragazza, che sono pronto per quella cosa adesso

Dovresti conoscere Sean Paul, noi non scherziamo né giochiamo

Accontentami, fammi rilassare a ritmo e ti do tutta la notte

E ragazza, te lo darò per un giorno

Il calore che sale e ingoia il sudore della pelle

Ho ballato con il tuo piacere

In quella finestra aperta, ho visto il passato

Correre dietro a te

Ragazza, dico che mi piace il modo in cui i tuoi fianchi ondeggiano

Subito, subito ragazza, unisciti a me

E ascolta le parole che dico

Ay!

[Ponte]

In questo posto la musica è forte e il mio corpo è libero

Libera la tua anima per trovare gli occhi di coloro che non conosci

[Conclusione]

Del nostro sapore-pore-pore-pore-pore-pore-pore-pore e del nostro odore, ah

Del nostro sapore-pore-pore-pore-pore-pore-pore-pore e del nostro odore, ah