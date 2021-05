Ulisse sospeso? Non succederà mai. Dopo le indiscrezioni che hanno gettato nel panico gli spettatori, i vertici Rai hanno chiarito la situazione: il programma di Alberto Angela continuerà ad andare in onda. Del resto, è uno dei titoli di punta della rete ammiraglia e nessuno vuole farne a meno.

Le preoccupazioni erano sorte in seguito a un cambio di programmazione, in cui Montalbano prendeva il posto di Ulisse. Tutto è stato chiarito dal direttore di Rai1:

“Alberto Angela e il team di @UlisseRai1 sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S Francesco e all’ambiente”, fanno sapere, aggiungendo che non c’è stata “alcuna sospensione del programma!” Il piccolo ritardo è stato dovuto ai lavori “nella preparazione causa emergenza covid. Ulisse non si tocca e torna presto!”

Giorni dopo, Alberto Angela ha preso parola sui social con il suo solito savoir faire:

#Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l’emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno.

Poche parole sufficienti per sciogliere ogni dubbio.

“Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese”, si legge sul post di Facebook, dal profilo del programma di Rai1. “Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid – si leggeva domenica scorsa nel post Facebook del programma – ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove. La prima è dedicata a San Francesco e a Chiara, due protagonisti del Medioevo, santi e ribelli. Ne racconteremo la storia muovendoci nei luoghi in cui tutto è accaduto. La seconda affronta un tema di grande attualità: la crisi climatica che stiamo attraversando. Quali le cause? Siamo ancora in tempo a evitare che la situazione precipiti? Cosa possiamo fare? #Ulisse sta tornando. Seguiteci con l’affetto di sempre”.

Ulisse sospeso? No, il programma torna presto e cambia solo giorno di messa in onda. Le ultime due puntate saranno trasmesse di giovedì, precisamente il 27 maggio e il 3 giugno.