La notizia della sospensione di Ulisse di Alberto Angela aveva sollevato un polverone mediatico. Sui social gli utenti si erano scatenati in massa contro i vertici Rai per una decisione incredibile. Stando a quanto dichiarato da Tv Blog, il primo a lanciare la notizia, il programma culturale della rete ammiraglia sarebbe stato fermato in seguito agli ascolti bassi registrati dopo le prime tre puntate.

Come vi avevamo riportato, la Rai aveva scelto di mandare in onda Il Commissario Montalbano mercoledì 12 maggio per cercare di risollevare la prima serata che da ormai diverse settimane non riesce a decollare. Tutto falso.

Ci hanno pensato i vertici Rai e lo stesso profilo social di Ulisse a smentire le indiscrezioni: “Alberto Angela e il team di @UlisseRai1 sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S Francesco e all’ambiente”, fanno sapere, aggiungendo che non c’è stata “alcuna sospensione del programma!” Il piccolo ritardo è stato dovuto ai lavori “nella preparazione causa emergenza covid. Ulisse non si tocca e torna presto!”

Ulisse di Alberto Angela è un programma di qualità che non va assolutamente sospeso. “Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese”, si legge sul post di Facebook, dal profilo del programma di Rai1. “Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid – si legge nel post Facebook – ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove. La prima è dedicata a San Francesco e a Chiara, due protagonisti del Medioevo, santi e ribelli. Ne racconteremo la storia muovendoci nei luoghi in cui tutto è accaduto. La seconda affronta un tema di grande attualità: la crisi climatica che stiamo attraversando. Quali le cause? Siamo ancora in tempo a evitare che la situazione precipiti? Cosa possiamo fare? #Ulisse sta tornando. Seguiteci con l’affetto di sempre”.

Ulisse e Alberto Angela cambiano giorno, ma restano ancora in onda. Le ultime due puntate saranno trasmesse di giovedì, precisamente il 27 maggio e il 3 giugno.