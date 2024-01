Meraviglie d’Africa è la nuova edizione dello storico programma di Alberto Angela. Stavolta, il conduttore e divulgatore scientifico, dopo aver viaggiato tra alcuni dei siti più affascinanti d’Europa, si sposta nel continente nero, più precisamente a Namibia.

Il viaggio di Angela ha inizio nella Skeleton Coast, la “Costa degli Scheletri“, uno dei tratti di mare più pericolosi di tutto l’Oceano Atlantico; qui si trovano i surreali resti di un antico relitto che giace in pieno deserto, a centinaia di metri dalla costa. Si addentra quindi nel Namib, il più antico deserto del pianeta, raggiungendo Sossusvlei, uno dei luoghi più affascinanti della Namibia, per esplorare le dune di sabbia tra le più imponenti del mondo, che possono raggiungere fino a trecento metri d’altezza.

Il viaggio di Alberto Angela in Meraviglie d’Africa prosegue nell’Etosha National Park, riserva naturale inserita dall’Unesco nel prestigioso elenco dei Patrimoni dell’Umanità. Qui, in un ecosistema perfetto, convivono centinaia di specie animali: elefanti, giraffe, leoni, ghepardi, zebre.

L’esplorazione continua in un altro luogo entrato a far parte della lista dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco: il sito di Twyfelfontein, una grande valle rocciosa, nella quale sono stati scoperte migliaia di incisioni raffiguranti animali selvatici risalenti a migliaia di anni fa; opera delle antiche popolazioni di cacciatori-raccoglitori che abitavano l’Africa australe in tempi remoti.

La tappa successiva è nel deserto del Kalahari sulle tracce degli ultimi cacciatori-raccoglitori che ancora abitano il pianeta. Alberto Angela trascorre una giornata insieme ad un gruppo di donne e uomini del popolo San.

Si prosegue poi per lo Spitzkoppe, una meraviglia geologica utilizzata da Stanley Kubrick per le scene iniziali di “2001 Odissea nello spazio”; la “Foresta Pietrificata”, che risale a 280 milioni di anni fa; il meteorite Hoba, uno dei più grandi mai ritrovati sulla Terra, precipitato dallo spazio 80.000 anni fa; i dintorni della città di Walvis Bay, con il suo paesaggio unico, dove le dune incontrano il mare, e migliaia di fenicotteri e gigantesche colonie di otarie fanno da contorno.

La puntata si conclude alle pendici del Vingerklip, un gigantesco sperone che si erge solitario in un panorama di canyon e vallate che sembrano lo sfondo di un film western.

L’appuntamento con Meraviglie d’Africa è per la sera di Capodanno alle 21:30 su Rai1.

