Quest’oggi su Amazon è presente un’offerta davvero appetibile che riguarda il mondo degli AirPods Pro, gli auricolari wireless di stampo Apple che possono essere acquistati con uno sconto molto interessante in grado di attirare diversi utenti. Se siete alla ricerca di un paio di auricolari per il vostro iPhone, sicuramente non dovete lasciarvi scappare quest’occasione ghiotta proposta nella giornata odierna dal famoso sito di e-commerce americano.

In aggiornamento il prezzo per AirPods Pro il 13 maggio

Si torna dunque sull’argomento, dopo averlo affrontato alcune settimane fa. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Questi AirPods Pro hanno un prezzo da listino di 279 euro, ma su Amazon è stato applicato uno sconto del 28% che vi farà risparmiare 79,01 euro. Il costo finale di questi auricolari wireless di stampo Apple è infatti di 199,99 euro, un’offerta alquanto rilevante che non può di certo passare inosservata.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Gli AirPods Pro appartengono anche al servizio Prime di Amazon, chi è abbonato può infatti riceverlo a casa propria nel giro di poche ore e senza costi aggiuntivi per la spedizione. Se non si dispone di tale abbonamento, si può sempre approfittare della prova gratuita di trenta giorni ed usufruire allo stesso modo di questi vantaggi.

Cosa presentano di più interessante questi AirPods Pro targati Apple? In primis ritroviamo la cancellazione attiva del rumore che permette di immergersi completamente nell’ascolto del suono, senza disturbi esterni. Si può però allo stesso modo approfittare della modalità trasparenza per ascoltare i rumori che in genere ci circondano, è consigliata quando si pratica attività fisica all’aperto per mantenere una certa attenzione a quello che accade intorno a noi.

Questi AirPods Pro sono ovviamente resistenti all’acqua ed al sudore, sono composti da morbidi cuscinetti realizzati in silicone e disponibili in tre taglie, in modo da adattarsi a qualsiasi tipo di orecchio. Non manca la custodia di ricarica wireless che garantisce oltre 24 ore di autonomia e c’è un legame diretto con Siri, l’assistente vocale che facilmente eseguirà i vostri ordini. Insomma auricolari smart che potranno fare nettamente la differenza durante l’ascolto di musica o quando si effettua una telefonata.