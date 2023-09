Qualora foste in cerca di un nuovo paio di cuffie Bluetooth senza fili in-ear del marchio Apple, quest’oggi 25 settembre, vi suggeriamo l’interessante offerta su Amazon delle AirPods di seconda generazione. Gli auricolari sono disponibili con un super sconto del 16% al prezzo di 125 euro (invece di 149 euro di listino), con il colore bianco e con custodia di ricarica tramite cavo. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti Prime, l’eventuale reso e la consegna sono gratuiti e senza costi aggiuntivi. Andiamo insieme a dare un’occhiata alle principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Le Apple AirPods (2a generazione) sono cuffiette Bluetooth utili per parlare al telefono, per ascoltare musica oppure per gustarsi l’audio di un film. Sono dotate di un’ottima qualità del suono, ed Apple propone nuove funzionalità per regalare a chi le indossa un’esperienza di utilizzo migliore e più completa rispetto alle precedenti AirPods 1. Grazie al nuovo chip H1 è possibile collegarsi a Siri senza dover obbligatoriamente avere lo smartphone a portata di mano. Sarà opportuno solamente dire “Ehi Siri!” e chiedere tutto ciò che si vuole.

Si accendono automaticamente e si collegano all'istante

Si configurano facilmente con tutti i tuoi dispositivi apple

Le Apple AirPods (2a generazione), grazie al nuovo Bluetooth 5.0 integrato, si sincronizzano fino a 2 volte più rapidamente rispetto ai predecessori quando devono connettersi da un dispositivo attivo all’altro. Le cuffie senza fili, inoltre, appena aperta la custodia di ricarica wireless, si collegano in automatico a tutti i dispositivi Apple ad esse associate. Infine, gli auricolari sono dotati di doppio sensore ottico, due microfoni beamforming, un accelerometro di movimento e uno vocale, grazie ai quali vanno ad integrarsi perfettamente ai movimenti di coloro che li stanno utilizzando e sono capaci di percepire il contatto con il corpo. Quanto alla batteria, con una sola ricarica completa all’interno della custodia, sono garantite 5 ore di ascolto e 3 ore di conversazione.

