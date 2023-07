Se siete in cerca di un nuovo paio di auricolari true wireless stereo del marchio Apple e ottime per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon alle Apple AirPods (seconda generazione) dotate di custodia di ricarica tramite cavo. Riceverete le cuffie sfruttando un super sconto del 27% pagandole solo 115,99 euro (invece di 159 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarle subito e pagarle in comode rate con Cofidis al check-out. Insomma, godete di un’esperienza wireless incredibile: con gli AirPods ascoltate e conversate per ore, e potete attivare Siri usando solo la voce e scegliere la comodità della custodia di ricarica senza fili. Gli auricolari sono già pronti per tutti i dispositivi, basta solo indossarli e si collegano subito, regalando un suono potente ed al tempo stesso cristallino.

Gli Apple AirPods (seconda generazione), grazie al chip Apple H1, si collegano ai vostri dispositivi all’istante ed in maniera più stabile: infatti, risultano essere il doppio più veloci quando passate da un dispositivo attivo ad un altro, anche la connessione audio per le chiamate è più veloce. In aggiunta, il chip H1 consente anche di attivare Siri con la voce e di ridurre fino al 30% la latenza nei videogame. Una volta scarichi, gli auricolari potrete scegliere di ricaricarli con la custodia di ricarica wireless, e per far sì che i vostri AirPods abbiano la giusta energia, non occorrerà fare altro che appoggiarli su una base certificata Qi. Dopodiché, una luce LED confermerà che le cuffie si stanno caricando.

Oltre alla base wireless potrete utilizzare anche la porta Lightning. Questi auricolari sono in grado di offrire 5 ore di ascolto con una sola carica, e fino a 3 ore di autonomia in conversazione. Se vi occorre una ricarica immediata, basta farli riposare 15 minuti nella loro custodia e riceverete fino a 3 ore di ascolto o fino a 2 ore di conversazione.

