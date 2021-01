Massima attenzione alle offerte AirPods Pro di Amazon oggi 20 gennaio. Nello store, infatti, sono presenti due offerte davvero molto interessanti che riguardano gli AirPods. Più nel dettaglio sono due i modelli ad un prezzo piuttosto succoso da poter acquistare sul sito di e-commerce più famoso al mondo, come gli AirPods con custodia di ricarica con cavo di seconda generazione e gli Apple AirPods Pro. Un approfondimento doveroso, dopo avervi parlato delle principali specifiche del prodotto alcune settimane fa.

Su Amazon la prima offerta AirPods Pro contro il modello base

Chiaramente se non si hanno chissà quali tipo di pretese ed il budget risulta essere leggermente più limitato, è bene puntare direttamente sugli AirPods classici di seconda generazione, considerando il fatto che Amazon li proponga ad un prezzo di 129,89 euro contro i 179 euro precedenti. Uno sconto importante che potrà far comodo a molti e tra l’altro possono arrivare a casa vostra nel giro di pochissime ore, visto come appartengano al servizio Prime.

Offerta Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione) Si accendono automaticamente e si collegano all'istante

Si configurano facilmente con tutti i tuoi dispositivi apple2

Chi invece può osare un po’ di più e preferisce il design completamente differente degli AirPods Pro, dovrà invece sborsare 207,89 euro, anche qui un bel risparmio rispetto ai 279 euro del prezzo iniziale. La disponibilità di tale prodotto è immediata ed anche in questo caso chi è abbonato al servizio Prime di Amazon può riceverlo in pochissime ore direttamente a casa propria.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Sicuramente gli AirPods Pro hanno il vantaggio di poter puntare su una forma che si adatta più facilmente al padiglione auricolare e soprattutto ha dalla sua parte la cancellazione attiva del rumore, lasciando insomma la possibilità di immergersi totalmente in ciò che si sta ascoltando. Non manca però la modalità trasparenza per ascoltare ciò che si ha intorno, quindi ad esempio essere più attenti quando si ascolta la musica per strada.

Sta ora a voi decidere su quale offerta puntare maggiormente, entrambe sono davvero molto valide, ma il nostro consiglio è provare gli AirPods Pro per un’esperienza unica ed avvolgente del mondo dell’ascolto.