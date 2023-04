Come ben sappiamo, gli AirPods di Apple, dalla prima generazione nel 2016 fino ad oggi, hanno ottenuto tante nuove funzionalità. Ad ogni modo, siamo anche a conoscenza che per poterli utilizzare è necessario un iPhone o un altro dispositivo nelle loro vicinanze. Eppure, ciò potrebbe presto cambiare in futuro, dato che il colosso di Cupertino ha in mente un interessante brevetto che riguarda una nuova custodia intelligente dotata di un display interattivo. Come concesso dal famoso Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, Patently Apple, l’azienda californiana avrà il permesso di brevettare una custodia di ricarica AirPods ridisegnata.

La parte anteriore della nuova custodia intelligente mostrerebbe un display touchscreen, che ricorda molto quello di un Apple Watch. In merito alla descrizione del brevetto e da come si può notare dalle immagini, il display integrato nella custodia andrebbe a offrire controlli multimediali e app di base come ad esempio: mappe, meteo e notifiche. Stando al brevetto, gli utenti sarebbero anche in grado di passare da un’app all’altra utilizzando i comandi Siri. Inoltre, una delle immagini mostra persino la possibilità di trasferire una canzone da AirPods a un HomePod tramite Handoff. Apple ha depositato tale brevetto lo scorso mese di settembre: questo sta a significare che il produttore a stelle e strisce sarebbe più che pronto a lanciare questa straordinaria idea.

Tuttavia, sappiamo anche che Apple è solita depositare tanti brevetti e che solo pochi di questi vengono concretamente realizzati e messi in commercio. La società stessa proprio nel 2022 aveva detto stop ufficialmente agli iPod, dopo ben 20 anni sul mercato. La musica, secondo Cupertino, oggi vive in altri prodotti come l’iPhone, HomePod e AirPods. Molto probabilmente, aggiungere nuove funzionalità di base agli auricolari wireless di Apple, come appunto un display touchscreen sulla custodia, potrebbe essere un interessante ed innovativo modo per portare di nuovo in vita l’iPod, anche se in un’epoca più moderna. Malgrado ciò, per adesso Apple non ha rilasciato alcuna notizia ufficiale circa il progetto di una nuova custodia AirPods, e inoltre, qualora ci stesse davvero lavorando, dovremmo aspettare un po’ di tempo.

