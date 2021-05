Ci sono importanti indicazioni che dobbiamo prendere in esame per coloro che si ritrovano con l‘account TikTok bloccato in Italia, almeno stando alle informazioni emerse oggi 13 maggio. Secondo le ultime statistiche trapelate sul web, infatti, tantissime persone al momento non possono più accedere alla piattaforma, in seguito allo sforzo ulteriore che è stato fatto per impedire che potesse essere utilizzata dai bambini. Non si tratta, pertanto, di un’anomalia tecnica come quella che abbiamo esaminato alcune settimane fa.

Occhio all’account TikTok bloccato in Italia: cosa sta succedendo

La nuova politica introdotta dallo staff, infatti, rischia di far aumentare anche nei prossimi mesi il numero di utenti che si ritroverà con l’account TikTok bloccato. Tutto nasce dall’iniziativa che ha portato il team lo scorso 9 febbraio e il 21 aprile a chiedere ad oltre 12,5 milioni utenti italiani di confermare la propria età. In particolare, di avere più di 13 anni. Dopo una prima scrematura, tantissime utenze risultano già tagliate fuori, anche se le autorità pare abbiano richiesto a TikTok uno sforzo ulteriore sotto questo punto di vista.

Sostanzialmente, negli ultimi giorni abbiamo assistito alla rimozione di oltre 500.000 account TikTok, con utenti dunque estromessi dalla piattaforma. Tra questi, circa 400.000 risultano ora impossibilitati ad accedere per motivi di età e, di conseguenza, per 13 anni non ancora compiuti. Dobbiamo poi aggiungere 140.000 utenti che sono stati sospesi in seguito alla moderazione e ad una serie di strumenti di segnalazione che in precedenza erano stati implementati all’interno dell’applicazione.

Dunque, ora la situazione inizia ad essere più chiara per chi si è ritrovato con account TikTok bloccato, in attesa di capire se nel corso delle prossime settimane assisteremo ad una stretta ulteriore. L’obiettivo resta quello di estromettere iscritti troppo giovani, per scongiurare il rischio di partecipazione a pericolose challenge rispetto a quanto avvenuto in passato.