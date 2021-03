Non sono isolate le testimonianze di utenti secondo cui non funziona TikTok oggi 23 marzo. Un’anomalia che, con ogni probabilità, è legata ai problemi Gmail e Google che abbiamo avuto modo di affrontare questa mattina con un altro articolo dedicato. Il post appena linkato, ci suggerisce una serie di interventi da parte nostra, coi quali potremmo metterci alle spalle l’anomalia che porta diverse app al crash questa mattina. Tra i vari servizi, anche il social network in questione potrebbe essere coinvolto.

Cosa fare se non funziona TikTok oggi 23 marzo con problemi di crash

In particolare, al momento c’è una sola strada da seguire. Se non funziona TikTok oggi 23 marzo, infatti, potete provare ad accedere allo store per verificare la disponibilità di alcuni aggiornamenti. Concentratevi sul social in questione, in quanto un bugfix potrebbe essere già in distribuzione prima di pranzo. A prescindere dalla disponibilità di pacchetto specifici relativi all’applicazione in questione, consiglio però di seguire un percorso specifico che sicuramente vi consentirà di archiviare anche altre anomalie assai diffuse questo martedì.

Ad esempio, è fondamentale cercare all’interno dello store le applicazioni che rispondono alle voci di “Android Sistem Webview” e “Google Chrome”. Anche qui, infatti, è ufficiale la richiesta da parte di Google nel portare a termine il download dei relativi aggiornamenti. Seguendo questi semplici e rapidi step, dovreste mettervi alle spalle tutti i problemi riguardanti non solo i servizi forniti dal colosso di Mountain View, ma anche quelli di specifiche applicazioni.

Ecco perché, se a qualcuno non funziona TikTok, potrebbero tornare utili sia dritte specifiche sulla nota app legata al mondo dei social, sia quelle fornite da Google per i suoi servizi. Anche voi riscontrate disservizi oggi 23 marzo? Fateci sapere cosa ne pensate, magari con un commento a fine articolo dopo le anomalie di questa mattina.