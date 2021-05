Il mondo dei Samsung Galaxy si appresta a vivere una svolta ulteriore per quanto riguarda lo sviluppo software, considerando il fatto che dai più parti si parla di One UI 4.0 e dell’aggiornamento che avremo modo di toccare con mano nel corso delle prossime settimane. Dunque, mentre device più vecchi come i vari Samsung Galaxy S9 e Note 9 trovano strade alternative per testare i più recenti upgrade, secondo le indicazioni che vi abbiamo fornito ad aprile, bisogna guardare anche verso le patch ufficiali del colosso coreano.

Quali sono i Samsung Galaxy compatibili con il nuovo aggiornamento One UI 4.0

Allo stato attuale, è lecito che in tanti si chiedano quali siano gli smartphone Samsung Galaxy che verranno considerati compatibili con il prossimo aggiornamento One UI 4.0. Al momento, dal produttore asiatico non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito, ma ci sono pochi dubbi che la lista possa includere i vari Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold e Galaxy Z Fold 2.

A questi, poi, si aggiungono modelli che hanno dei successori sicuri di fare il medesimo step. Mi riferisco in questo frangente ai device come il Samsung Galaxy A21, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51 Galaxy A71, Galaxy A80 e Galaxy A90. A chiudere il cerchio, troviamo tablet come il Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7+ 5G e Galaxy Tab A7.