Negli ultimi giorni Google ha introdotto Gboard, una delle tastiere più utilizzate dagli utenti, sul sistema operativo Wear OS. Uno dei miglioramenti che hanno ricevuto i dispositivi indossabili riguarda l’inclusione del PIN, funzione rilevante e molto più agevole per sbloccare lo schermo dello smartwatch. I tastierini numerici di Wear OS sono stati spostati dalla generica ‘tastiera Google’ a Gboard. La nuova tastiera presenta una spaziatura considerevolmente migliorata per i tasti che includono i numeri, in parte riducendo l’anteprima superiore. Il segno di spunta/invio è stato spostato nell’angolo in basso a destra, mentre elimina/backspace adesso si trova in basso a sinistra. Quando si tocca un tasto, viene visualizzata una conferma circolare anziché un voluminoso popup.

Tutte queste correzioni di Google sono state introdotte per far sì che l’utente non cada più nell’errore di digitare un numero sbagliato, considerate le piccole dimensioni dello schermo. Molti possessori di smartwatch con Wear OS sono favorevoli all’inserimento del PIN sulla tastiera Gboard. Sfortunatamente, l’utente anziché utilizzare in modo diretto la tastiera, viene prima indirizzo ad un prompt del campo PIN che appare sul display dell’orologio. Dunque, un utile passaggio sarebbe quello di condurre i possessori di smartwatch direttamente alla tastiera. La nuova Gboard viene utilizzata anche per le password, malgrado l’ottimizzazione sia minima a causa di vincoli di visualizzazione fisica.

Secondo il colosso di Cupertino, la tastiera Gboard regalerà ai suoi utenti il supporto multilingue, per passare in maniera semplice e veloce da una lingua della tastiera all’altra cliccando sull’icona relativa a tale funzione. Verranno anche introdotti i suggerimenti di parole scorrevoli, il microfono per l’input vocale, la digitazione gestuale ed una tastiera QWERTY completa. Per il momento la tastiera Gboard è del tutto disponibile per gli utenti Wear OS: la si può installare andando nella sezione ‘Le mie app’ del Play Store.