Affinché le nuove funzionalità possano essere sfruttate dagli utenti, il gruppo di sviluppatori di Google, proprio come già accade per gli smartphone Android, ha permesso l’utilizzo di Google Play Services anche per quanto concerne gli smartwatch con Wear OS. Dunque, il noto ed affidabile sito ‘9to5google.com’, controllando il codice della versione 22.42.12 del framework necessario per raccogliere alcune informazioni di base (come, ad esempio, per pubblicare contenuti su un dispositivo, un’app o un browser), ha identificato diverse novità pronte al debutto per i dispositivi con a bordo Wear OS, con un occhio di riguardo per i backup.

Grazie alla nuova versione 22.42.12, Google Play Services sarà in grado di mostrare un quadro più dettagliato e preciso sui backup di Wear OS. Secondo le ultime indiscrezioni i backup andranno ad avvolgere i dati delle app, delle impostazioni del dispositivo, le watchface e le tile. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di ottenere un maggior risparmio di tempo per riutilizzare le personalizzazioni, oggetto di duro lavoro, inerenti al colore, allo stile, alle info che verranno mostrate di una watchface e così via. Ad ogni modo, gli utenti potranno esultare anche per quanto riguarda il mantenimento dei dati inerenti alle app installate sullo smartwatch e ciò che interessa le impostazioni.

I backup di Wear OS, grazie alla versione 22.42.12 di Google Play Services, si possono attivare ottenendo riscontri in modo automatico nel preciso istante in cui il dispositivo risulta acceso e connesso all’alimentazione ed al Wi-Fi. Gli utenti potranno tranquillamente gestirli direttamente dal wearable tramite le impostazioni oppure utilizzando la ‘companion app’ sul telefono; inoltre, lo spazio utilizzato per mantenere i backup di Wear OS sarà provvisto da Google One. La nuova versione raccomanda che l’app Google Wallet esibisca avvisi anche sull’orologio smart relativi agli eventi, ad info sui voli e sulle attività di transito.

