I possessori degli smartwatch Wear OS saranno felici di sapere che i loro dispositivi possono adesso utilizzare la navigazione Maps senza l’obbligo di tenere connessi i wereable allo smartphone. Non parliamo di una navigazione offline, e ciò renderà necessaria una connessione dati attiva: questo significa che solo gli orologi LTE e piano operatore abilitato potranno fruire della nuova funzione.

Google ha provveduto a lanciare la comunicazione sul suo blog ufficiale (come potete leggere da questa pagina), invitando gli utenti a lasciare il telefono alle spalle ed a raggiungere più posti con Wear OS su Google Maps. Una novità che potrebbe fruttare in diverse occasioni, come in caso di smarrimento del telefono o quando deliberatamente si decide di lasciarlo a casa (per svolgere delle attività all’aperto con gli amici o semplicemente per fare sport). L’attivazione della navigazione Maps sugli smartwatch Wear OS è molto facile: non dovrete fare altro che lanciare Google Maps ed inserire la vostra meta, scrivendola oppure dettandola a voce. Non servirà altro per procedere nella navigazione satellitare, che vi porterà in qualsiasi luogo desideriate.

Ricordate che per il funzionamento della navigazione Maps sul vostro smartwatch occorrerà un’unità LTE con piano dati attivo (in buona sostanza, lo smartwatch in questione dovrà presentare il supporto LTE ed anche avere un piano operatore abilitato da cui trarre la connessione dati utile al funzionamento della modalità di navigazione in questione): in caso contrario, purtroppo non sarà proprio possibile sfruttare l’opzione. Detto questo, adesso sapete tutto quanto per poter partire tranquilli e raggiungere tutte le destinazioni che volete, anche lasciando a casa lo smartphone. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

