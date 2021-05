Stando alle ultime notizie, pare che nei prossimi giorni Google porterà sul sistema operativo Wear OS la famosa Gboard, una delle tastiere realizzate dal colosso di Cupertino e più utilizzate dagli utenti, peraltro già attiva per Android, iOS e Android TV. Per giunta, l’azienda di Mountain View ha confermato che sono pronte ad arrivare tante altre nuove funzionalità molto interessanti. Inizialmente, prima che Gboard facesse il suo debutto, tutti gli indossabili con a bordo Wear OS utilizzavano l’app ‘Tastiera Google’ per digitare qualunque tipo di testo. Adesso, invece, con l’approdo di Gboard, l’azienda statunitense vorrebbe portare un tipo di “messaggistica più rapida e semplice”.

La nuova tastiera Gboard di Google, a bordo degli smartwatch con Wear OS, sfoggerà una nuova interfaccia utente dotata di una maggiore spaziatura tra i tasti, così da rendere il tutto meno pesante. La nuova UI include diverse scorciatoie per l’accesso rapido alla tastiera emoji integrata, al tastierino numerico ed al microfono per la trascrizione della voce. Nel momento in cui si digita un messaggio o qualsiasi testo, appariranno nella barra superiore ed in piccole schede i suggerimenti di parole. Invece, la funzione swipe/gesture resta sempre a disposizione dell’utente. In merito al supporto multilingua, sarà possibile passare in modo semplice e veloce da una lingua della tastiera all’altra cliccando sull’icona relativa a tale funzione.

In sintesi, secondo il colosso americano, la tastiera Gboard offrirà ai suoi utenti: il supporto multilingue, i suggerimenti di parole scorrevoli, l’input vocale, la digitazione gestuale ed una tastiera QWERTY completa. Gboard sarà disponibile sugli orologi intelligenti con Wear OS a partire dai prossimi giorni. Come già accennato ad inizio articolo, nei piani di Google ci sarebbero anche tante altre novità interessanti in arrivo, probabilmente, nei prossimi mesi. Dunque, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.