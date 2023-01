In seguito all’annuncio della settimana scorsa, Google sta attivando il supporto per la navigazione Google Maps senza telefono a bordo degli smartwatch Galaxy con Wear OS. Questo significa che gli orologi con sistema operativo Wear non avranno bisogno di uno smartphone associato per poter navigare quando si utilizza Google Maps; è opportuno solo che i wearable dispongano di connettività LTE integrata oppure che siano connessi ad una rete Wi-Fi.

Per poter utilizzare Google Maps, quello che serve fare è aprire l’app di navigazione sul vostro smartwatch Wear OS abilitato LTE, come Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, dopodiché cliccare sulla voce ‘Impostazioni’ e poi su ‘Modalità di avvio’. Quest’ultima funzione è stata aggiunta all’app e si trova tra i menu ‘Avvio automatico’ e ‘Termini di servizio’. Nel menu Modalità di avvio, vengono mostrate due opzioni sotto l’intestazione. La navigazione si avvierà e si dovrà selezionare l’opzione ‘Solo orologio’ in maniera tale da poter avviare direttamente la navigazione dall’app sull’orologio. Queste opzioni compariranno su entrambi i dispositivi Bluetooth/Wi-Fi e solo LTE.

Tuttavia, dato che si tratta di un’implementazione per quanto riguarda il lato server, non dovrete fare altro che aggiornare Google Maps o lo smartwatch. Potrebbe anche accadere che non otterrete subito la funzione e potreste quindi dover aspettare diversi giorni prima che diventi disponibile sul vostro orologio. Stando all’annuncio ufficiale, aprire l’app di navigazione sul vostro smartwatch con Wear OS senza l’utilizzo di un telefono collegato, è favorevole quando, ad esempio, uscite di casa senza il telefono, oppure quando andate a correre o in bicicletta. Ad ogni modo, la funzione ha il suo vantaggio anche qualora la batteria del vostro smartphone si dovesse scaricare: questo vi consentirà di utilizzare lo stesso la navigazione con l’app di Google direttamente dal vostro orologio.

