Ormai gli smartwatch stanno diventando sempre più un accessorio tecnologico indispensabile da avere a portata di polso e che ci forniscono tantissime funzionalità, alcune piuttosto importanti per la salute. Ovviamente, con un orologio smart risulta abbastanza complicato guardare un video sul display, ma, a quanto pare, questa funzione sta per arrivare a bordo di Wear OS, sistema operativo sviluppato da Google. Infatti, il colosso di Mountain View ha pubblicato, probabilmente involontariamente, un’immagine che mostra YouTube in un elenco di app Wear OS, che è stata subito cancellata.

Come sappiamo, Google ha recentemente rinominato Google Pay in Google Wallet sui dispositivi Android, compresi gli indossabili, nei mercati di tutto il mondo. La pagina della guida di Wear OS dell’azienda che descriveva in dettaglio la modifica includeva alcuni screenshot che forse rivelavano più di quanto fossero destinati a fare. Per quanto Google Wallet fosse ai vertici nell’elenco delle app, c’era anche l’icona YouTube, che appariva in fondo. Detto ciò, si suppone che molto probabilmente si assisterà all’eventuale rilascio di un’app YouTube su Wear OS. Ad ogni modo, il display di uno smartwatch risulta fin troppo piccolo per guardare video. Anche se ci poniamo la domanda se questa app fosse reale o meno, gli utenti di Reddit stanno ipotizzando che avere YouTube al polso potrebbe rappresentare, ad esempio, un ottimo controller per Chromecast.

Tuttavia, Google non ha rivelato nulla sui possibili progetti per rendere disponibile l’app di streaming video al polso e forse non siamo ancora pronti per riceverla. Dopo che lo screenshot era stato pubblicato sulla pagina di supporto per un paio di giorni, l’azienda californiana lo ha rimosso silenziosamente, dando risposte a tutte le indiscrezioni che stava sollevando. Fino ad oggi, la società non è ancora intervenuta per dare spiegazioni su quanto apparso sul sito ufficiale. Resteremo aggiornati su tale vicenda per ottenere maggiori dettagli.

