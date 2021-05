Mentre è ancora impegnata sul set di The Handmaid’s Tale 5, Elisabeth Moss si appresta a lasciare la tunica rossa da ancella di Gilead per calarsi in un ruolo tutto nuovo: la pluripremiata attrice sarà protagonista della miniserie Shining Girls destinata al servizio streaming Apple TV+.

Del nuovo format originale Apple sono state appena diffuse informazioni definitive riguardo il cast, in parte già noto. Il coinvolgimento di Elisabeth Moss era stato annunciato nel luglio 2020, quando è stato confermato per la prima volta che il thriller metafisico omonimo di Lauren Beukes sarebbe stato adattato per la televisione e che il progetto era in fase di sviluppo. Successivamente è stato annunciato l’ingresso nel cast di Wagner Moura, l’interprete di Pablo Escobar nella saga sul narcotraffico di Netflix, Narcos, nonché protagonista del film Sergio sulla stessa piattaforma.

L’ultimo ingresso nel cast al fianco di Elisabeth Moss è quello di Jamie Bell, l’ex enfant prodige inglese che fu Billy Elliot nell’omonimo film nonché protagonista de I Fantastici Quattro, il cui ruolo in questa serie sarà molto legato a quello della protagonista. La trama di Shining Girls vede la star di The Handmaid’s Tale nei panni della giornalista di Chicago Kirby Mazrachi, una donna sopravvissuta ad un’aggressione sessuale. Mentre collabora con un giornalista investigativo, interpretato da Moura, per rintracciare il suo aggressore, Kirby inizia a scoprire che la realtà intorno a sé cambia in modi strani e inaspettati. Jamie Bell sarà un uomo misterioso e solitario che svilupperà una connessione sorprendente con la protagonista.

Oltre a recitare nel nuovo progetto, Elisabeth Moss sarà anche produttrice esecutiva anche tramite la sua nuova società di produzione Love & Squalor Pictures, insieme alla partner di produzione Lindsey McManus. La serie sarà sviluppata e prodotta dalla showrunner Silka Luisa, meglio nota per il suo lavoro come consulente di produzione per il dramma storico del 2018 Strange Angel. La serie vanta tra i produttori anche il premio Oscar Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson, tramite la Appian Way. Tra i produttori esecutivi anche l’autrice del bestseller originale, Lauren Beukes, che ha pubblicato The Shining Girls nel 2013 riscuotendo un enorme successo. La produzione della serie è iniziata a Chicago questo mese, in vista di un potenziale rilascio su Apple TV+ nel corso del 2022.