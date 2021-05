Che fine hanno fatto i tantissimi accessori Aukey su Amazon, prescelti molto spesso per trovare delle soluzioni hi-tech in abbinamento a smartphone, tablet, computer o altri dispositivi? Cercandoli proprio nelle ultime ore sul noto store questi non risultano più disponibili, neanche se si procede ad una ricerca apposita per brand. Provando poi a visitare vecchie schede prodotto, magari salvate in precedenza, ecco che si visualizza una pagina di errore. Sono stati dunque banditi del tutto gli specifici prodotti? Per il momento si e forse per un valido motivo, tutto da analizzare ancora.

Come messo in evidenza dalla fonte internazionale Cnet.com, ecco che gli accessori Aukey su Amazon sarebbero stati cancellati per un motivo ben preciso: ci sarebbe stato una sorta di provvedimento disciplinare nei confronti del brand per la scoperta di recensioni positive non veritieri abbinate alla merce in vendita. L’azienda avrebbe inviato le sue soluzioni in prova gratuitamente a non pochi utenti per ottenerne in cambio dei feedback positivi in piattaforma. L’accusa non è certo di poco conto e al riguardo, ci si attende una dichiarazione ufficiale proprio da Aukey.

In realtà non solo i prodotti Aukey su Amazon ma anche quelli Mpow sarebbero oggetto dello stesso ritiro dal noto store, almeno negli Stati Uniti. Da un rapido controllo, questi ultimi risulterebbero ancora acquistabili sulle pagine del popolare e-commerce italiano ma la situazione potrebbe cambiare nel giro di poco tempo.

Ora si dovrà capire solo se l’interruzione dei prodotti Aukey su Amazon continuerà nei prossimi giorni o settimane o si tratterà piuttosto di un intervento limitato nel tempo. Certo il danno inferto al brand è davvero grave, considerando la grande vetrina di visibilità persa in questo mese di maggio. La questione è destinata ad avere un suo sviluppo tutto da raccontare, con i prossimi aggiornamenti non appena disponibili.