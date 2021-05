Nell’episodio di Grey’s Anatomy 17 che ha visto la reunion dei Japril il grande assente è stato il bacio tra April e Jackson: nonostante il finale abbia suggerito un potenziale ritorno di fiamma tra i due, che andranno insieme a Boston a gestire progetti d’inclusione sociale per la Fondazione Fox, non c’è stato un vero riavvicinamento fisico tra i due, eccetto un abbraccio e una presa per mano dopo la confessione del divorzio di April da Matthew.

Pur senza un bacio tra April e Jackson, l’episodio ha suggerito che la coppia si ritroverà insieme (almeno fisicamente) a Boston, legata professionalmente e chissà se anche dal punto di vista sentimentale. Si tratta dell’episodio che ha annunciato l’uscita di scena di Jesse Williams dopo 12 stagioni nei panni di Jackson Avery: il ritorno in scena di Sarah Drew come April Kepner è stato funzionale a preparare la dipartita del personaggio, che ufficialmente avverrà in Grey’s Anatomy 17×15.

A spiegare perché il riavvicinamento dei Japril non è stato coronato da un bacio tra April e Jackson è stata Sarah Drew, parlando in conferenza stampa con diversi giornalisti all’indomani della messa in onda dell’episodio 14. La verità è che per le misure anti-Covid sono state ridotte all’osso le scene in cui gli attori, tutti sottoposti a tampone ogni giorno, sono a distanza ravvicinata o coinvolti in momenti passionali. L’attrice ha spiegato che perfino il momento in cui Jackson prende la mano di April o l’abbraccio finale con cui si salutano dopo aver deciso la partenza per Boston sono state idee degli attori, non presenti nella sceneggiatura, cambiamenti estemporanei per cui si sono battuti sul set.

Inoltre un bacio tra April e Jackson, subito dopo la confessione della fine del matrimonio della Kepner e nel bel mezzo di una decisione importante come quella di trasferirsi insieme a Boston, sarebbe parso forse una forzatura di troppo per due genitori dalle vite distanti fino a poco tempo prima.

Non dovevamo nemmeno avere un abbraccio o una presa per mano. All’inizio, non potevamo nemmeno afferrarci la mano e abbracciarci, ma poi lo abbiamo semplicemente fatto. Penso che un bacio sarebbe stato troppo. Adoro il modo in cui l’episodio lascia il pubblico a sperare e desiderare di più e a trarre le proprie conclusioni. Sarebbe stato troppo intenso sganciare questa bomba che il suo matrimonio era finito e che cinque secondi dopo si stessero già baciando. C’è tenerezza in tutte le cose che Jackson le sta chiedendo di fare – sradicare la sua vita, intraprendere questo viaggio epico – e dovranno prendersi un po’ di tempo se questa è la direzione in cui stanno andando. Sono contenta che ci siamo trattenuti.

Nonostante l’assenza di un bacio tra April e Jackson e un lieto fine esplicito per la coppia, la Drew ha detto di essere “super soddisfatta” di come è finita la storia della coppia e di questo episodio che va a comporre quasi una trilogia di Japril, dopo i due episodi a loro dedicati nelle stagioni 12 e 13. Sebbene da fan sfegatata della coppia ammetta che “anche una parte di me voleva un bacio alla fine“.