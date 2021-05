Il momento topico si avvicina e domenica prossima su Rai1 avremo a che fare con l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno 2. Alessio Boni continua a vestire i panni del protagonista della fiction e proprio lui è finito nei guai per via dell’ex amico Teoman, il professore che ha fatto capolino nella Compagnia proprio in questa nuova stagione.

Dopo aver lavorato ai fianchi arrivando al punto di far sgretolare il gruppo di Matteo e compagni, ecco che ha sferrato il suo ultimo colpo letale: Luca Marioni finirà nei guai per la sua morte? Le anticipazioni della sesta e ultima puntata de La Compagnia del Cigno 2 in onda domenica 16 maggio, cercherà di risolvere proprio questa questione visto che i ragazzi spingeranno per convincere l’ispettrice Modiano a rivedere la sua posizione e rivedere le indagini sulla morte di Teoman.

Ad andare in onda saranno gli episodi 11 e 12 dal titolo La forza della tempesta e La verità che spingeranno Luca verso il baratro. Il maestro è accusato di essere il responsabile della morte di Teoman e mentre Irene si dedica completamente a lui, Marioni è pronto ad arrendersi convinto che la verità non verrà mai a galla. A sostenerlo ci penderanno i suoi ragazzi.

Ecco il video della penultima puntata andata in onda ieri sera:

"Teoman si è buttato di sotto davanti ai miei occhi. Questa è la verità."#Lacompagniadelcigno2 INIZIA ORA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ➡️ https://t.co/288HfAsMxI pic.twitter.com/eVH72fIkwn — Rai1 (@RaiUno) May 9, 2021

In un primo momento Matteo sembrava titubante riguardo la sua innocenza per via del suo carattere e della sua violenza, ma adesso tutti sono convinti che lui non sia un mostro, questo basterà a convincere anche la Modiano? Sofia, intanto, è ormai vicina al momento del parto mentre tutti gli altri sono pronti anche a correre grossi rischi pur di aiutare Luca. L’Ispettrice Modiano, sfinita dalla loro testardaggine, decide di riprendere in mano le indagini. Si apre uno spiraglio di speranza ma porterà verso la sua libertà?