La Compagnia del Cigno 2 tornerà domenica prossima, il 9 maggio, con un altro doppio episodio in cui Marioni si troverà a fare i conti con le conseguenze di un terribile incidente in cui Teoman rischierà la vita. Non c’è bisogno di dire che, volente o nolente, sarà proprio Luca a finire alla graticola per quanto è accaduto e forse questo spingerà Matteo e gli altri ragazzi a stringersi intorno a lui per cercare di aiutarlo.

Ad andare in onda domenica prossima saranno due nuovi episodi dal titolo “Segreti e menzogne” e “Lo strappo” in cui l’attenzione sarà ancora una volta incentrata sul tragico incidente che ha coinvolto il maestro Teoman e che sembra avvolto nel mistero. Le indagini saranno affidate all’ispettrice Modiano e sarà allora che scopriremo che il primo sospettano è proprio Marioni. Le anticipazioni de La Compagnia del Cigno 2 rivelano che i ragazzi della Compagnia uniranno tutte le loro forze per poter dimostrare chiaramente l’innocenza del loro maestro, ma come farlo?

La Compagnia del Cigno 2 tornerà in onda oggi, 2 maggio, con una guest star d’eccezione, Ornella Vanoni, pronta a dire di sì all’invito di Ivan Cotroneo in quanto fan della fiction di Rai1. Nel primo episodio dal titolo ‘Legami spezzati’, le bugie di Matteo hanno incrinato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia, ormai i ragazzi sono uno contro l’altro, Sofia prova a fare da paciere, ma è inutile. Luca vede nell’interessamento di Teoman ai suoi allievi il tentativo di allontanare i suoi affetti da lui mentre quest’ultimo è pronto a colpire.

Ecco il promo della fiction in onda oggi, 2 maggio, su Rai1:

Nel secondo episodio intitolato ‘In guerra e in amore’, i ragazzi della Compagnia sono ancora divisi, tocca a Matteo provare a riunirli. Mentre tutti sono convinti della buona fede di Teoman, il maestro si mostra invece per quello che è e compromette la cosa che Luca ha di più caro.