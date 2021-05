Ulisse Il piacere della scoperta sospeso: questa è l’ultima decisione presa dall’azienda Rai, a fronte di una prima serata che non riesce a decollare. Come riportano le maggiori testate italiane, la nuova edizione del programma cultura di Alberto Angela (che quest’anno compie vent’anni) non ha funzionato.

Ascolti deludenti per Ulisse Il piacere della scoperta. Basti pensare che l’ultima puntata è stata battuta dalla concorrenza di Mediaset (con la fiction Buongiorno mamma) e perfino dal programma di attualità Chi l’ha visto? su Rai3. Un colpo basso per la cultura e per gli spettatori che seguono da anni i programmi del noto divulgatore scientifico Alberto Angela.

Che ne sarà delle restanti puntate, di cui l’ultima con la partecipazione di Piero Angela? Al momento Rai1 fa sapere: Ulisse Il piacere della scoperta sospeso, gli appuntamenti finali restano in panchina, in attesa di scoprire quando andranno in onda.

Mercoledì 12 maggio quindi non ci sarà la quarta puntata. Al suo posto, la rete ammiraglia si gioca il suo storico cavallo di battaglia, ovvero Il Commissario Montalbano, fiction che anche nelle serate più disperate, riesce a racimolare ottimi ascolti pure in replica.

La prima puntata di Ulisse, trasmessa il 21 aprile, ha registrato 3.388.000 spettatori pari al 14,96% di share; numeri che sono calati nelle settimane successive: la seconda puntata a 3.190.000 spettatori pari al 13,90%, e la terza 2.883.000 spettatori pari al 12,90% di share. Risultati piuttosto deludenti che hanno obbligato la Rai a fare a meno di Alberto Angela.

La sospensione di Ulisse Il piacere della scoperta ha scaricato le ire del popolo dei social, che ogni mercoledì si sintonizzava per commentare il programma. Il pubblico non perdona la dura decisione dei vertici Rai. Staremo a vedere se Il Commissario Montalbano salverà la prima serata dell’azienda, ma una cosa è certa: la cultura vergognosamente messa in disparte è lo specchio di un paese ignorante che guarda e manda avanti programmi spazzatura.