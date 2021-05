Lily James e Sebastian Stan irriconoscibili nelle prime foto della serie Hulu Pam & Tommy, che racconterà il turbolento matrimonio dei due sex symbol degli anni ’90: Pamela Anderson e Tommy Lee.

Lo show comedy è stato ordinato nel dicembre 2020 e non vede alcun coinvolgimento dei diretti interessati. Scritto e prodotto da Robert Siegel e DV DeVincentis, che sono co-showrunner, nel cast anche Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò. Rogen è produttore esecutivo insieme a Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey. Dave Franco sarà il produttore esecutivo con Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug come produttori esecutivi per Annapurna. Chip Vucelich, Dylan Sellers e Sarah Gubbins saranno anche i produttori esecutivi. Alla regia della serie, Craig Gillespie, anche produttore esecutivo.

Pam & Tommy racconta i fatti dietro l’uscita del primo video virale della storia: il sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, girato in viaggio di nozze nel ’95, che all’epoca suscitò scandalo. Rogen interpreta Rand Gauthier, l’uomo che ha rubato e reso il nastro di pubblico dominio. Il matrimonio tra l’ex bagnina di Baywatch e il batterista della band heavy metal Mötley Crüe è stato sotto i riflettori durante gli anni ’90.

Lo scandalo avrà un ruolo centrale nella serie, ma la storia si concentrerà molto sulla loro relazione. I due si erano sposati nel 1995, dopo essersi conosciuti solo quattro giorni prima. Il matrimonio durò tre anni, e nel ’98 venne diffuso il famoso video a luci rosse risalente al loro viaggio di nozze. La Anderson citò giudizio la società di distribuzione video Internet Entertainment Group. Alla fine, la coppia concluse un accordo di transazione confidenziale con la società. Successivamente, la stessa ha iniziato a rendere nuovamente disponibile il nastro agli abbonati sui propri siti web, triplicando il normale traffico online.

Sebastian Stan è reduce dal successo della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, mentre Lily James è apparsa in due film distribuiti da Netflix, Rebecca e The Dig.

Ecco le prime foto di Lily James e Sebastian Stan nei panni di Pamela Anderson e Tommy Lee: