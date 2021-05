Le riprese di Diavoli 2 continuano ma quello che hanno notato in molti è che ad un certo punto Patrick Dempsey ha mollato gli ormeggi ed è tornato negli Usa. L’attore è stato a Roma per circa un mese prendendo parte alle riprese dei nuovi episodi al fianco di Alessandro Borghi, confermatissimo nei panni del protagonista Massimo Ruggero, per poi lasciare il resto del cast a lavoro e volare via: si tratta solo di un impegno provvisorio e presto tornerà o il suo ruolo sarà da guest star?

La trama dei nuovi episodi rivela che sono passati quattro anni da quando Massimo è riuscito a fermare Dominic finendo però nel suo stesso inferno. Dopo aver pagato a caro prezzo questo sforzo, Massimo ha comunque deciso di accettare il posto di CEO all’NYL convinto di poter far meglio del suo maestro, ma sarà davvero così semplice?

Il loro confronto non mancherà e le prime foto delle riprese di Diavoli 2 lo hanno già confermato. Quando Massimo deciderà di intraprendere una politica di acquisizioni filo-cinesi, sarà proprio Dominic Morgan a ripresentarsi e metterlo in guardia. Secondo quanto rivela sembra che i nuovi partner cinesi siano già pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. I due a quel punto si alleeranno?

Proprio la risposta a questa domanda potrebbe essere la partenza di Patrick Dempsey dall’Italia nei giorni scorsi. Forse la loro alleanza finirà nel peggiore dei modi o forse Massimo dirà no a Dominic per poi ritrovarlo più avanti? Il dubbio rimane e non ci rimane che continuare a seguire i social per capire se il dr Stranamore di Grey’s Anatomy tornerà in Italia oppure no o magari raggiungerà il team a Londra per il prosieguo delle riprese.

Al momento, sul set, insieme ad Alessandro Borghi, ci sono Malachi Kirby, Pia Mechler e Paul Chowdhry. Siamo sicuri che la serie non potrà fare a meno di Patrick Dempsey e del dualismo Dominic/Massimo.