Diavoli 3 ci sarà oppure no e quale sarà il futuro della serie? I fan inizieranno a farsi questa domanda tra qualche minuto visto che quelli in onda questa sera saranno gli ultimi episodi della seconda stagione. Dominic e Massimo si sono ritrovati a combattere una guerra che sembra essere più grande di loro e mentre l’italiano ha opposto resistenza fino quando ha potuto, il suo ex capo ha giocato fin da subito a carte scoperte o quasi.

Anche Sky, come Rai e Mediaset, è pronta a puntare sulla lunga ‘serialità’ e sembra proprio che dopo Gomorra, il suo cavallo vincente possa essere proprio Diavoli che questa sera andrà in scena con il finale della seconda stagione e il prossimo anno potrebbe tornare con la terza e poi con la quarta. A giocare a favore della serie non è solo il successo internazionale ma anche il fatto che, essendo legata all’attualità, possa seguire sempre nuove trame (vedi la guerra in Russia adesso), ma come finirà la seconda stagione?

Diavoli 2 si concluderà oggi, 13 maggio, su Sky Atlantic con gli ultimi due episodi, una settimana prima rispetto alla prima stagione, ma che cosa ne sarà dei suoi personaggi? Nel primo dei due episodi in onda oggi, senza farsi scoprire dai suoi nemici, Massimo prova a finalizzare con l’Unione Europea un accordo rivoluzionario sul 5G in modo da poter avere le prove che servono nell’ultimo atto della sua guerra di dati, ma quanto gli costerà tutto questo?

Nel secondo episodio, il mondo è alle prese con la pandemia da Covid mentre Massimo, dopo anni di esilio, adesso prova a fare giustizia ma non senza alleati che dovranno unirsi a lui in nome della finanza mondiale. In gioco non c’è solo il futuro della NYL, ma anche il rapporto con la sua famiglia, come andrà a finire questa stagione?