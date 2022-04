Come vedere Diavoli 2? fan di Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e del loro dramma finanziario sono già pronti a scoprire come continuerà la loro partita a scacchi all’ombra di poteri forti e manovre segrete strizzando l’occhio alla Brexit e alla pandemia da Covid 19. Saranno questi alcuni dei temi affrontati dai nuovi episodi di Diavoli 2 in onda da oggi, 22 aprile, su Sky ma già disponibili on demand per i vecchi abbonati ormai da qualche giorno.

Ma come vedere Diavoli 2 da oggi in streaming e in tv? Gli interessati possono seguire gli episodi in streaming da oggi sottoscrivendo un abbonamento o a Sky o al servizio Now Tv. In quest’ultimo caso bisognerà optare per il pass Entertainment al costo di 9,99€ per il primo mese, offerta dedicata ai nuovi abbonati, la sottoscrizione si rinnoverà a 14,99 euro riuscendo a vedere non solo Diavoli 2 ma anche altri contenuti Sky relativi al pacchetto scelto.

Per quanto riguarda la tv, invece, vedere Diavoli 2 sarà possibile solo su Sky Atlantic da oggi, 22 aprile, alle 21.10 con un doppio episodio a settimana fino al 13 maggio, data prevista per il finale. Se prima di iniziare la lunga corsa alla Pandemia vorreste ripassare la prima stagione, potete farlo: gli episodi sono disponibili on demand su Sky.

La trama di Diavoli 2 in onda da oggi recita: 2016, la Brexit è alle porte e Trump lotta ferocemente per essere eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan contro l’euro e nonostante il caro prezzo personale pagato, ha deciso di rimanere CEO dell’NYL. Sempre più messo in discussione dal board, ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team ma questo riporterà Dominic nella sua vita.