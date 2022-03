Il nuovo trailer di Diavoli 2 è adrenalina pura. Solo chi ha seguito la prima stagione sa bene quanto la tensione si tagli spesso con il coltello, ma in questi nuovi episodi sembra che non mancherà nemmeno l’azione. Nuove alleanze, il sangue sulle mani dei protagonisti, Covid e mascherine, sembra che si legheranno insieme per regalare al pubblico un’indimenticabile seconda stagione a partire dal 23 aprile.

Questa è la data ufficiale di debutto di Diavoli 2 su Sky e proprio oggi può iniziare ufficialmente il conto alla rovescia in attesa di capire come andrà a finire tra Dominic e Massimo dopo il tradimento del secondo ai danni del suo mentore nella prima stagione. Le prime immagini rivelano quanto Dominic sia ancora legato a doppio filo a Massimo tanto da bussare alla sua porta e coinvolgerlo nei suoi piani ma quale sarà la risposta del suo ex pupillo?

La risposta arriverà dal 22 aprile su Sky e in streaming su NOW con Diavoli 2, il financial thriller internazionale con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, pronti a raccontare la Brexit e tutte le sue conseguenze. Come sottolinea nel trailer proprio Dominic questa volta i due dovranno vedersela con una guerra di dati e non di soldi e a peggiorare le cose ci penserà proprio il Covid.

In una piazza Duomo vuota, proprio negli ultimi frame del trailer di Diavoli 2, Massimo viene portato via in manette da due agenti con le mascherine, cosa succederà tra l’incipit della stagione e il suo finale?

In Diavoli 2, ritroviamo i due protagonisti alcuni anni dopo, con la Brexit alle porte e Trump che lotta per diventare presidente degli Stati Uniti d’America. Massimo, messo in discussione dal board, ha iniziato una serie di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team ed è quel punto che Dominic bussa alla sua porta per metterlo in allerta riguardo al doppio gioco dei cinesi pronti ad una guerra con gli USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone, come finirà a quel punto?