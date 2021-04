Malachi Kirby e Pia Mechler sono a lavoro sul set di Diavoli 2 parola di Alessandro Borghi o, meglio, immagini. Proprio il protagonista della serie si è calato nuovamente nei panni di Massimo e dai suoi profili social ogni tanto rivela qualche piccolo dettaglio dal set dei nuovi episodi e nelle ultime ore i protagonisti sono stati proprio Oliver Harris e Eleanor Bourg, questo significa che il team sarà al completo?

La risposta è sì perché basta sbirciare sui social e tra i vari tag alle foto dal set di Diavoli 2 per scoprire che è presente anche Paul Chowdhry il mitico Kalim Chowdrey. Proprio Sky ha già diramato quello che è il primo comunicato ufficiale sulla seconda stagione della serie ad oggi venduta in più di 160 territori e che sarà composta da otto episodi continuando a raccontare tra ‘schegge di realtà e personaggi di finzione, della silenziosa guerra che ha attraversato l’Occidente nell’ultimo decennio’.

IL CAST DI DIAVOLI 2

La guerra sotterranea dei nostri Diavoli continua anche se adesso Massimo avrà un ruolo tutto nuovo visto che nel finale della scorsa stagione è stato nominato CEO della New York-London Investment Bank, e il suo rivale ed ex mentore Dominic Morgan che fine ha fatto? Le prime foto dal set di Diavoli 2 scopriamo non solo che il personaggio di Patrick Dempsey tornerà ma che si ritroverà faccia a faccia con Massimo, quali saranno le loro parole nel loro primo incontro? Al momento è complicato capirà come si evolverà il loro rapporto ma anche cosa ne è stato dei personaggi dopo il finale della prima stagione.

Il comunicato ufficiale rivela che tornerà nei nuovi episodi anche Lars Mikkelsen, ancora nei panni di Daniel Duval, il fondatore di Subterranea ora in prigione, e insieme a lui una serie di nuovi ingressi a cominciare da Li Jun Li nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, e Joel de la Fuente in quelli di Li Wei

Cheng, nuovo membro del board. Clara Rosanger, Nadya Wojcik nella serie, sarà la nuova geniale protetta di Dominic.

Ecco le prime foto ufficiali dal set di Diavoli 2 di stanza a Roma proprio in questi giorni:

LA TRAMA DI DIAVOLI 2

2016, la Brexit è alle porte. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero ha messo con le spalle al muro Dominic Morgan e nonostante il caro prezzo personale pagato, ha deciso di rimanere CEO dell’NYL. Sempre più messo in discussione dal board, Massimo ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filo cinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic Morgan a ripresentarsi e metterlo in guardia: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. A peggiorare le cose ci pensa la pandemia che nel 2020 metterà in ginocchio l’economia globale.