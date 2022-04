Diavoli 2 al via il 22 aprile su Sky. Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa di ritrovare Dominic e Massimo di nuovo uno contro l’altro alle prese con una guerra di dati che vedrà Cina e Usa una contro l’altra, chi la spunterà alla fine e da che parte staranno i nostri due protagonisti? Patrick Dempsey e Alessandro Borghi sono pronti a fare coppia e i loro personaggi si ritroveranno alcuni anni dopo i sanguinosi eventi che hanno chiuso la prima stagione, a che punto saranno?

Diavoli 2 ci porterà nel 2016 con la Brexit alle porte e Trump pronta ad una lotta feroce per diventare presidente degli Stati Uniti d’America. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero ha messo Dominic Morgan pagando a caro prezzo il suo scacco matto. Adesso è CEO dell’NYL ma il suo board lo ha messo in discussione tanto da spingerlo ad intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi portando così dalla Cina nuovi investitori e membri del team.

Il colpo di scena arriverà quando proprio il suo ex mentore Dominic Morgan busserà alla sua porta pronto a metterlo in guardia da questo suo nuovo piano: i partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo si fiderà di Dominic e i due combatteranno fianco a fianco per fermare questa guerra oppure no?

Diavoli 2 proverà a rispondere a questa domanda tra piattaforme social, Bitcoin e 5G fino all’arrivo del 2020 quando i due protagonisti si ritroveranno nel mezzo della pandemia globale. Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni a mano a mano che gli episodi andranno in onda alzando il velo su questa nuova partita a scacchi che questa volta potrebbe fare vittime illustri.