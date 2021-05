Il caso di Denise Pipitone torna a Chi l’ha Visto? dopo le ultime novità di queste ore. La storia russa di Olesya alla fine è servita a qualcosa e, dopo ben 17 anni, la giustizia riprende il suo percorso cercando di riparare ai danni fatti riaprendo le indagini per portare a galla la verità che molti hanno voluto seppellire. Grazie al pressing di questi giorni, la Procura di Marsala ha annunciato la riapertura delle indagini sulla sparizione della piccola avvenuta il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo.

In questi giorni i media hanno battuto molto sui numerosi errori fatti all’epoca delle indagini, sulle omissioni e sui depistaggi messi in atto da chi avrebbe dovuto lavorare per ritrovare subito la bambina. Risultato? 17 anni dopo ancora non sappiamo chi ha preso la bambina quella mattina e cosa ne ha fatto subito dopo. Piera Maggio continua a lottare dicendosi certa che la figlia sia ancora viva ma oggi pomeriggio ecco arriva un nuovo colpo di scena.

Denise Pipitone: “Attendiamo riscontro, continuiamo a pensare che Denise sia viva e prima o poi qualcuno ce la renderà”. Il Vescovo di #MazaradelVallo, Mons. Domenico Mogavero, davanti alla ex casa di Anna Corona dove è in corso in corso un’ispezione dei Carabinieri. #chilhavisto pic.twitter.com/APFEkGVS6I — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 5, 2021

La procura di Mazara del Vallo ha disposto una perquisizione a casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise Pipitone, e mamma di Jessica, già finita sotto processo con l’accusa di concorso in sequestro di persona e poi assolta in tutti e tre i gradi della nostra giustizia. Sulla pagina ufficiale social della trasmissione di Rai3 una serie di video mostrano il momento dell’arrivo dei militari nell’abitazione della donna per “accertare lo stato dei luoghi”.

Sembra, infatti, che i magistrati abbiano riaperto il caso sulla scomparsa di Denise Pipitone dopo una segnalazione su alcuni lavori di muratura e una presunta botola nell’edificio in questione disabitato da tempo. La casa da anni non rientra più nelle disponibilità di Anna Corona ed è stata acquistata da una famiglia che vive all’estero. In molti hanno subito lanciato l’allarme della possibile ricerca di un cadavere e Piera Maggio si è detta subito sconvolta e all’insaputa di tutto. Ulteriori chiarimenti arriveranno questa sera proprio a Chi l’Ha Visto? che sarà in diretta da Mazara del Vallo dove oggi si è tenuta una giornata dedicata alla piccola.