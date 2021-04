Olesya è Denise Pipitone? La risposta è no, almeno così si evince dalla trasmissione russa in onda in questo momento, la stessa a cui ha preso parte anche l’avvocato Frazzitta, in rappresentanza di Piera Maggio, tirandosi indietro e chiudendo il collegamento per non prendere parte a questo circo mediatico. Proprio nel momento in cui l’avvocato ha riferito che il gruppo sanguigno della giovane russa e di Denise Pipitone non corrispondono, sembra che il conduttore russo si è detto pronto ad andare avanti magari procedendo con l’esame del DNA alla presenza di Piera Maggio, a quel punto Frazzitta ha deciso di dire no, chiaramente, salutando e chiudendo poi il collegamento con la trasmissione russa.

Finisce così il teatrino mediatico che in queste due settimane ha tenuto tutti con il fiato sospeso e che oggi pomeriggio ha spinto in campo anche Barbara d’Urso che a Pomeriggio5 ci ha tenuto a precisare alcune cose importanti. Il popolo dei social l’ha presa di mira perché rea di aver fatto lo stesso giochino del DNA quando ha trattato il caso di Paola Caruso e della madre naturale, lo stesso sistema che lei oggi ha spiegato evidenziando il fatto che nel suo caso si trattava di una donna che aveva riconosciuto la figlia che aveva abbandonato anni prima, mentre Denise Pipitone è una bambina strappata alle braccia della madre che la aspetta da 17 anni perché non conosce la sua sorte.

Parole più giuste non poteva dire l’avvocato! Uno show assurdo!

Uno dei peggiori scenari mai visti in televisione! Nessun rispetto, solo business!! Non si gioca sulla sofferenza …VERGOGNA!

Sono a pezzi per Piera Maggio. Non meritava tutto questo… #DenisePipitone #Olesya pic.twitter.com/6JPBl8ZvbK — ⭐️𝓥𝓮𝓻𝓸𝓷𝓲𝓬𝓪⭐️🏳️‍🌈 (@veroniketta_p) April 7, 2021

Ma è davvero così diversa la questione? In molti stanno dibattendo su questo nelle ultime ore soprattutto dopo la sua arringa a Pomeriggio5 e, soprattutto, dopo aver visto la diretta streaming del programma russo in cui il conduttore sembra quasi divertito dalla storia di Olesya. La tv del dolore è andata davvero oltre questa volta e, nel bene e nel male, la protagonista, la giovane Olesya Rostova, ne rimarrà vittima.

In un primo momento è diventata la regina dei social con migliaia di like in pochi giorni ma adesso continua ad essere presa di mira da commenti, offese e minacce di morte. Come se questo non bastasse, i follower del suo account Instagram stanno colando a picco. Siamo sicuri che questa storia sia davvero finita qui?