Ci sono un po’ di segnalazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina a proposito del pubblico Huawei, considerando il fatto che in tanti lamentano l’impossibilità di collegare il proprio smartphone alla propria auto, o più in generale allo stereo. Come stanno le cose e quali sono gli step per provare a portare a termine la procedura nel modo giusto? Dopo aver analizzato anomalie legate agli screenshot automatici, come riportato non molto tempo fa sul nostro magazine, proviamo a contestualizzare al meglio il tutto.

Come collegare un Huawei all’auto o allo stereo

Quali sono le indicazioni da seguire per essere efficaci nel collegare un Huawei all’auto o allo stereo? Sui social, effettivamente, ci sono stati diversi commenti del genere. All’interno di un gruppo dove l’assistenza è solita intervenire, ho recuperato un feedback che potrebbe rivelarsi molto utile. Vediamo, dunque, quali siano ad oggi i consigli forniti dal produttore per tutti coloro che si ritrovano in una situazione del genere:

“Per collegare lo smartphone al veicolo o allo stereo sarà necessario essere in possesso del cavo originale ed eseguire i seguenti passaggi: 1 -Eseguire un Debug USB: Impostazioni > Sistema > Info Telefono > cliccare 7 volte su Numero di Build > comparirà un pop-up “Ora sei uno sviluppatore”; 2 – Dalla sezione Opzioni sviluppatore, da qui si potrà attivare il Debug USB3 – Collegare lo smartphone tramite cavo USB originale allo stereo. 4 – Comparirà un pop-up: “Permettere USB debugging?” Cliccare su Si. Per la maggior parte dei veicoli compatibili, Android Auto verrà avviato automaticamente“.

Avete provato a seguire le dritte fornite da Huawei? Siete riusciti a collegare lo smartphone alla vettura o allo stereo? Fateci sapere con un commento qui di seguito, sperando che un eventuale bug software possa essere risolto tramite aggiornamenti