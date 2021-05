Bisogna prendere in esame alcuni rallentamenti dovuti ad aggiornamenti Axios oggi 4 maggio, almeno stando alle indicazioni raccolte fino a questo momento. Non vi sto parlando di un vero e proprio down, né di problemi in linea con quanto vi abbiamo riportato durante il mese di aprile con un altro articolo. Tuttavia, non è escluso che questo martedì si possano riscontrare delle anomalie in fase di accesso e di login alla segreteria digitale. Al momento, va detto, la situazione sembra essere sotto controllo.

Attenzione agli aggiornamenti Axios oggi 4 maggio: difficoltà con segreteria digitale

Non ci sono comunicazioni ufficiali al momento, utili per far luce sugli eventuali aggiornamenti Axios in corso oggi 4 maggio, ma il fatto stesso che durante lo scorso fine settimana ci siano stati significativi interventi di manutenzione, la dice lunga sulla prospettiva che in settimana possano esserci delle anomalie. Ecco perché occorre fare molta attenzione in queste ore, sperando che eventuali malfunzionamenti riscontrati al momento del login alla segreteria digitale possano essere archiviati nel più breve tempo possibile.

Come stanno le cose al momento? Ho accennato che non si possa parlare di down, visto che i problemi odierni investono una percentuale minima di utenti. Questo, però, non mette in secondo piano il fatto che si riscontrino rallentamenti ed anomalie al momento del login alla segreteria digitale. Resta da capire se la questione dipenda da aggiornamenti Axios in corso o da altro. Di sicuro avremo ulteriori riscontri nelle prossime ore per il pubblico interessato.

Fateci sapere come stanno andando le cose, in attesa di capire se ci saranno ulteriori indicazioni a proposito dei possibili aggiornamenti Axios in corso in questi giorni. Vi ritenete soddisfatti di come stiano andando le cose oggi 4 maggio? Lasciate un commento qui di seguito dopo aver effettuato un test.