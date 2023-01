Ci sono dei problemi registro elettronico Axios da non sottovalutare oggi 16 gennaio. In questo lunedì, il servizio mostra dei rallentamenti anomali e degli errori non certo trascurabili per chiunque cerca di loggarsi alla piattaforma in queste ore. Cerchiamo di capire esattamente quali sono i malfunzionamenti che stano caratterizzando proprio la mattinata di questo lunedì di metà mese.

Il registro elettronico Axios è in uso da parte di moltissimi istituti scolastici: ricorrono allo strumento i docenti che devono comunicare le attività svolte in classe e i compiti assegnati agli alunni ma anche studenti e genitori che devono consultarlo per i compiti appunto o per la verifica dei voti ricevuti. Proprio in questa primissima parte della settimana, tutte le funzioni indicate non risultano facilmente accessibili.

I problemi registro elettronico Axios di oggi si manifestano come segue: in pratica, al tentativo di accesso al servizio via app, ecco che il sistema restituisce il continuo caricamento della sezione interna ma questa poi non compare. Il login fallisce anche dopo una serie di tentativi. Le anomalie sembtrerebbero riguardare sia i dispositivi Android con sistema operativo Gooogle che gli iPhone con sistema operativo iOS.

Per il momento non sappiamo ancora a cosa siano dovuti i problemi registro Axios di queste ore. Molto probabilmente, saranno in corso degli interventi tecnici per un ripristino della situazione alla normalità ma non è dato ancora sapere quando il momento critico rientrerà.

Aggiornamento 14:00 – Le difficoltà odierne per il registro elettronico Axios stanno progressivamente rientrando. Ci sono ancora dei rallentamenti al momento dell’accesso alle aree personali ma, dopo una certa attesa, almeno le informazioni sono a disposizione. Si prevede un ritorno alla completa normalità nel pomeriggio. Da parte del team Axios non sono giunte spiegazioni sul perché degli errori di scena in questo lunedì.

