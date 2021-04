Purtroppo ancora non funziona Axios oggi 12 aprile per alcuni utenti. I gravi problemi al registro elettronico a seguito dell’attacco hacker dei primi giorni del mese sembravano essere tutti rientrati nel corso del weekend. Al contrario, in questo lunedì vanno comunque prese in esame alcune anomalie relative al servizio, almeno se fruito da app.

L’ultima comunicazione ufficiale dello staff di Axios odierna si riferisce al ripristino dei servizi di Segreteria Digitale e Protocollo Web, proprio dalle ore 10 di questa mattina. Peccato che, all’incirca dalle ore 11, al contrario, non funzioni Axios nel momento in cui si tenta di accedere alla piattaforma da applicazione. Un test di redazione effettuato su più dispositivi Android, mette in evidenza quanto segue: la pagina di login, dopo l’inserimento di tutti i dati corretti, continua a caricarsi senza sosta. Non è possibile accedere a nessuna sezione interna della piattaforma, almeno secondo questa metodologia.

Se ancora non funziona Axios oggi 12 aprile, qual è l’unica soluzione da adottare per utilizzare in ogni caso il servizio? Sempre dopo un test effettuato in redazione, è stato appurato come l’accesso alla piattaforma riesca da browser. Utilizzando un computer o lo stesso smartphone ma con l’ausilio di Chrome, Safari o quant’altro e non la relativa applicazione, la consultazione di ogni tipo di contenuto è possibile.

Insomma, più che essere di fronte ad eventuali problemi generali per l’intera piattaforma del registro elettronico, sembrerebbero esserci piuttosto anomalie legate all’app. I tentativi di riavvio dello strumento, almeno per il momento non sembrano andare a buon fine. Visto che non funziona Axios ancora oggi da app, l’unica soluzione sarà quella di provvedere alla sua consultazione da browser. Le anomalie fin qui esaminate potrebbero rientrare progressivamente nelle prossime ore, magari anche a seguito di qualche aggiornamento ufficiale disponibile sul Play Store per Android come per App Store di Apple per iPhone.