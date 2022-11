In questo martedì 15 novembre il registro elettronico Axios non funziona correttamente. Lo strumento in uso in moltissimi istituti scolastici italiani per i docenti e gli studenti, purtroppo a partire dal primo pomeriggio odierno, sta dando dei chiari segni di cedimento con l’impossibilità (quasi per tutti) di accedere a tutte le relative funzioni.

Quello che bisogna precisare subito è che il registro elettronico Axios non funziona in riferimento alla sua applicazione per Android e iPhone. In particolar modo, nel caso degli smartphone con sistema operativo Google, risulta del tutto impossibile accedere al proprio profilo personale, sia nel caso delle utenze delle famiglie e degli studenti, sia in quelli associati a professori e maestri. Per quanto si provi ad effettuare il classico login con user name e password corretta, si visualizza per lunghi minuti la pagina in caricamento. Nella maggior parte dei casi, poi, compare una nota riferita all’impossibilità di far funzionare l’app perché mancano i dati strutturali e dunque l’invito a contattare l’assistenza.

Cosa fare dunque in situazioni come queste quando il Registro elettronico Axios non funziona? Come intuibile in base a quanto appena scritto, è l’app dello strumento a non funzionare. Un’alternativa valida ai problemi odierni è rappresentata dall’accesso al proprio profilo da browser. Almeno per il momento, procedendo in questo modo, non sembrano esserci anomalie e le sezioni delle aree riservate sono tutte raggiungibili. Allo stesso tempo, per esigenze specifiche, si potrà richiedere aiuto all’assistenza Axios raggiungibile al seguente indirizzo mail axiosapp@axiositalia.com, sperando in un riscontro repentino. Esiste anche un contatto telefonico generale che risponde per tutto il sistema di soluzioni Axios appunto. Questo risponde al numero 06/777.23.1 e potrebbe potrebbe essere un punto di riferimento per chiedere indicazioni utili per la speciale situazione odierna, pur essendo consapevoli che non si tratta di un customer care pensato come helpdesk dei clienti.

