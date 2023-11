Il registro elettronico Axios non funziona a dovere oggi 7 novembre. A dire la verità, diverse anomalie si sono verificate anche nella giornata di ieri, sotto forma di rallentamenti dell’app legata allo strumento, sia quella per iPhone che per gli Android. Tuttavia, è dalle prime ore di questa giornata che gli errori si sono moltiplicati e le difficoltà di accesso al servizio sono dunque palesi.

Cosa succede più esattamente a chi tenta di effettuare un login? Procedendo all’autenticazione con i soliti dati di accesso corretti, l’applicazione del registro elettronico Axios non funziona. La home dello strumento non viene visualizzata: al suo posto, al contrario, campeggia l’avviso del continuo caricamento dei contenuti che poi non vengono affatto visualizzati.

Da parte del team Axios non sono giunti chiarimenti sul perché dell’anomalia in essere. Il fatto che le prime avvisaglie di malfunzionamenti si siano verificate anche nel pomeriggio di ieri la dice lunga sulla reale possibilità che le anomalie si protraggano ancora. Saranno di certo necessari degli interventi mirati per un ripristino di tutte le funzionalità del registro. Certo è pure che, nel frattempo, il disagio arrecato agli utenti che utilizzano il servizio non è da sottovalutare: basti pensare a tutti gli istituti scolastici italiani che utilizzano proprio Axios in cui docenti, studenti e famiglie non possono beneficiare delle tante funzioni annesse al tool in questo momento.

Anche se oggi il registro elettronico Axios non funziona, dispiace sottolineare che non esiste un numero telefonico di supporto tecnico al quale rivolgersi per i problemi in corso. L’unico canale di assistenza ufficiale è quello riconducibile ad una mail. Mandando un messaggio di posta a contatti@axiositalia.com, si dovrebbero ottenere chiarimenti e consigli utili per la situazione attuale sperando che, in ogni caso, il servizio venga ripristinato in tempi brevi.

