Non arrivano buone notizie sul fronte delle rimodulazioni WindTre. La compagnia telefonica, infatti, a marzo aveva già ufficializzato alcuni aumenti per i propri clienti, mentre in questi giorni abbiamo constatato che Vodafone sia effettivamente propensa ad aumentare le tariffe di alcuni piani disponibili sul mercato, come avrete notato con il nostro articolo pubblicato ieri. Ebbene, pare che a maggio dovremo aspettarci ulteriori rincari che potrebbero sollevare non pochi malumori. Visto il momento storico, la reazione dell’utenza la si può facilmente immaginare.

Le prime informazioni trapelate sulle rimodulazioni WindTre di maggio

In un contesto di questo tipo, cosa sappiamo a proposito delle rimodulazioni WindTre? Si brancola ancora nel buio, almeno in parte, considerando il fatto che al momento la compagnia telefonica ha deciso di non annunciare ufficialmente gli aumenti sul sito ufficiale. Dunque, contrariamente a quanto avviene spesso e volentieri con TIM e Vodafone, è molto importante analizzare più da vicino quali siano i riscontri che arrivano direttamente dal pubblico in Italia oggi 2 maggio.

Pur non essendoci riscontri ufficiali, al momento si parla di rimodulazioni WindTre attive a partire dal mese di maggio con l’offerta All Inclusive 50 Top+. Il piano, allo stato attuale, ha un costo di 5,99 euro al mese, ma secondo parte dell’utenza che ha ricevuto l’apposito SMS in questi giorni, pare si dovrà migrare verso il piano Super 70. Quest’ultimo, nello specifico, prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, cui verranno aggiunti 200 sms verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga.

Proprio il traffico internet mobile in 4G sta finendo sotto la lente di ingrandimento. Un pacchetto extra di 20 GB da sfruttare mensilmente, che comporterà un aumento di 2 euro per ciascun rinnovo. Dunque, le rimodulazioni WindTre ci porteranno a breve ad un costo totale di 7,99 euro al mese. Staremo a vedere se tutti riceveranno l’apposito messaggio nei prossimi giorni.