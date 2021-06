Sono in programma rimodulazioni Wind pari fino a 2,98 euro per tutti coloro che tendono ad essere distratti con la ricarica ed il rinnovo della propria offerta tramite credito residuo. Dunque, un elemento in più di analisi da aggiungere alle considerazioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi a proposito della compagnia telefonica, a testimonianza del fatto che stiamo vivendo una stagione estiva molto intensa sotto questo punto di vista. Vediamo più da vicino di cosa si tratti.

Arrivano a 2,98 euro le rimodulazioni Wind in arrivo dal 26 luglio

La data da segnare sul calendario per le rimodulazioni Wind è quella del 26 luglio e, come avranno percepito in molti, si tratta dei costi da affrontare per navigare anche a credito esaurito, che si rivela insufficiente per portare a termine una ricarica in modo corretto al momento del rinnovo. Sostanzialmente, come avvenuto fino ad oggi, nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione di questo tipo, la propria offerta verrà rinnovata al costo di 0,99 euro, garantendovi la connessione fino alle 23.59 del giorno di attivazione.

La novità e la relativa aggiunta, però, riguarda il giorno successivo. Qualora nelle 24 ore successive dovesse ripresentarsi il medesimo scenario, infatti, allora ci sarà un costo extra per gli utenti pari a 1,99 euro. Insomma, più di un giorno di distrazione, grazie alle nuove rimodulazioni Wind che entreranno in gioco tra poco più di un mese, vi verranno a costare in totale 2,98 euro in più. Un motivo per cercare di fare attenzione quando arrivano SMS di questo tipo dalla vostra compagnia telefonica.

Inutile dire che gli utenti potranno rifiutare le rimodulazioni Wind cambiando operatore, svincolandosi da eventuali penali di uscita previste nel proprio contratto. Staremo a vedere quale sarà la risposta del pubblico in un contesto di questo tipo, per tutti coloro che riterranno non adeguato l’aumento trapelato oggi.