Da oggi 23 settembre entrano in vigore le rimodulazioni WindTre ed il nuovo piano WindTre Basic New, applicato a quel clienti con SIM prepagate che sono soliti utilizzare i soli piani a consumo. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, le modifiche unilaterali del contratto partiranno a scaglioni, a partire proprio da tutti quegli utenti per i quali le rimodulazioni WindTre di cui sopra diventeranno effettive da stamane (gli altri li seguiranno a ruota a partire dal 28 settembre, 5 ottobre, 12 ottobre e 19 ottobre).

Il nuovo piano WindTre Basic New in vigore da oggi 23 settembre applica un canone mensile di 4 euro ed una tariffazione a secondi di 20 cent/minuto verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, senza prevedere alcuno scatto alla risposta (gli SMS avranno un prezzo di 0,29 cent, e 0,50 cent per gli MMS). Per quanto riguarda il traffico dati si potrà disporre di 1GB al giorno al prezzo di 0,99 cent, che verranno scalati solo in caso di effettivo utilizzo. Le videochiamate (sono escluse quelle VOIP, fatte partire da applicazioni di messaggistica istantanea), invece, verranno tariffate a 50 cent/minuti verso i numeri WindTre, oppure a 1 euro/minuto verso tutti gli altri numeri.

Si fa anche presente che il piano WindTre Basic New, a fronte dei 4 euro mensili richiesti, includerà un bonus mensile di pari importo (da utilizzare a consumo) in euro, che non potrà essere cumulato nei mesi. Questo è quanto emerso circa le rimodulazioni WindTre scattate a partire da oggi 23 settembre, cui seguiranno anche le altre trance nelle date che vi abbiamo sopra indicato. In questo articolo potrete leggere tutti gli ulteriori dettagli, così come ve li avevamo raccontati ad agosto, quando apparvero le prime notizie a riguardo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.