Purtroppo giungono delle nuove rimodulazioni Vodafone in questa primavera 2021. Dopo l’anticipazione dei giorni scorsi, possiamo confermare che i clienti del vettore rosso stanno ricevendo proprio la comunicazione via SMS della modifica unilaterale del contratto. L’incremento previso mensilmente non sarà per nulla misero, ossia di ben 1,99 euro.

Con la motivazione dell’impegno a migliorare la rete mobile di competenza e l’obiettivo di rendere più performante il servizio, il vettore annuncia la nuova stagione di rincari. Il primo rinnovo successivo al 31 maggio conterrà una maggiorazione di costo di ben 1,99 euro al mese. Si tratta di una spesa aggiuntiva di poco meno di 24 euro al mese.

Si tratta senz’altro di un boccone amaro da digerire, soprattutto in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo. Come “contentino” fornito ai clienti impattati, ecco che l’operatore mobile offre la possibilità di attivare, sempre entro il 21 maggio, 50 giga di dati al mese aggiuntivi del proprio piano per 12 mesi.

Per chi proprio non vorrà accettare le nuove condizioni contrattuali, ci sarà la possibilità di recedere entro il 30 maggio. L’operazione non comporta né penali né costi di disattivazione attraverso il sito dedicato variazioni.vodafone.it, o anche attraverso canali più tradizionali come la raccomandata A/R al vettore, la PEC o nei negozi Vodafone, con apposita causale “modifica condizioni contrattuali”. Come ultima alternativa sarà possibile optare per il piano Special Giga, che garantisce minuti illimitati e 70 Giga di traffico a 0,99 euro in piu’ al mese rispetto al prezzo attuale della propria offerta. Il passaggio non comporterà costi di attivazione e andrà eseguito entro e non oltre il 30 maggio chiamando il 42590. Difficile ipotizzare se quest’ultima soluzione potrà essere presa in considerazione dei clienti oppure in molti preferiranno migrare verso altri vettori mobili, con una migrazione del proprio numero prima che gli aumenti entrino in vigore.