Abbiamo finalmente qualche indicazione più concreta a proposito delle rimodulazioni WindTre oggi 18 maggio, visto che stanno arrivando le prime segnalazioni da parte di coloro che devono fare i conti con gli aumenti imposti dalla compagnia telefonica. In cosa consistono? Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, dopo le anticipazioni che ho portato alla vostra attenzione ad inizio mese con un altro articolo, in modo da analizzare al meglio gli scenari a breve termine che si verranno a configurare.

Cosa sappiamo sulle rimodulazioni WindTre di maggio questo martedì

Quali sono le aspettative che possiamo maturare coi rincari odierni? Qualche testimonianza diretta aiuta ad inquadrare meglio le rimodulazioni WindTre. Basti pensare al caso di un utente che ha deciso di sottoscrivere in passato un’offerta della gamma All Inclusive a 12,99 euro al mese. In questi giorni, secondo Mondomobileweb, ha ricevuto una comunicazione privata, con la quale gli è stato annunciato che la sua offerta a partire dal 27 Maggio 2021 diventerà in automatico Super 30 per ragioni economiche.

Dunque, un aggiornamento inatteso del proprio piano, se pensiamo che il nuovo bundle mensile verrà aggiornato automaticamente dopo le nuove rimodulazioni WindTre. Si passerà a minuti illimitati, 600 sms verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G. Ricordate che la velocità di connessione internet arriverà fino a 1000 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Per quanto riguarda la tariffa, con gli aumenti passeremo a 15,99 euro al mese. Insomma, i rincari non saranno inferiori a 3 euro mensili.

Staremo a vedere se verranno a galla ulteriori indicazioni e tariffe a proposito delle rimodulazioni WindTre di cui tanto si parla da un po’ di tempo a questa parte. Del resto, il brand in questione in passato è stato al centro di alcune critiche per i rincari ritenuti troppo frequenti dai clienti.