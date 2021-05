Giordana Angi ad Amici di Maria De Filippi per la settima puntata del serale in onda sabato 1 maggio su Canale 5. Il settimo appuntamento con la fase finale di Amici vedrà l’eliminazione di un altro concorrente per un totale di 7 allievi che avranno accesso alla prossima puntata.

Al momento sono 8 coloro che vedremo stasera esibirsi su Canale 5, in prima serata, nel talent show di Maria De Filippi.



Tre sono in gara per la squadra guidata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano: Deddy, Sangiovanni e Serena. I primi due sono in gara per la categoria canto, l’altra per il ballo.

Due sono in gara per la squadra guidata da Lorella Cuccarini e Arisa: il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro.



Tre infine sono i talenti in gara per la quadra guidata dalle docenti Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Giulia e Samuele per il ballo e Aka7even per il canto.

Nella nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi i concorrenti rimasta in gara saranno nuovamente in competizione gli uni contro gli altri. Al termine della serata uno lascerà lo studio di Canale 5 il programma rinunciando per sempre al sogno del trionfo finale.

L’intervento comico è affidato a Nino Frassica mentre quello musicale alla coppia composta da Giordana Angi e Loredana Bertè. Giordana Angi ad Amici presenterà infatti il nuovo singolo rilasciato negli scorsi giorni e realizzato in duetto con la Bertè, anche lei presente stasera. Le due sono in radio con Tuttapposto.

In giuria tre ospiti d’eccezione: il cantante Stash Fiordispino dei The Kolors, Emanuele Filiberto e il ballerino Stefano De Martino. A loro il compito di giudicare e commentare le esibizioni dei concorrenti di canto e di ballo fino ad assegnare i punti alle squadre, determinanti per la vittoria della puntata che vedrà un nuovo eliminato in vista della puntata finale in programma a maggio.